SIDERNO, 2° Presidio a difesa dell’Ex OSPEDALE (Reportage ESCLUSIVO)

di Gianluca Albanese (foto e video di Enzo Lacopo)

SIDERNO – Prove tecniche di coesione cittadina sui grandi temi che riguardano la comunità. A cominciare da sanità e ambiente. Stamani dalle 10,30 a mezzogiorno, nel piazzale antistante l’ex ospedale di Siderno erano molti di più rispetto a domenica scorsa i cittadini che hanno preso parte al presidio organizzato da Sasà Albanese per chiedere a gran voce l’avvio della Casa della Salute, promessa da circa 15 anni e mai realizzata, dopo la chiusura dell’ospedale che fino a quel momento era un modello di efficacia nelle cure, efficienza gestionale e trasparenza nelle pratiche per tutta la regione.

Un ospedale chiuso con poche proteste e tante promesse e mai riconvertito secondo le intenzioni proclamate.

E allora, l’appuntamento di oggi appare come il primo di una lunga serie di eventi, teso a ridare dignità a un presidio e – perchè no? – fornire l’occasione alle tante realtà associative, politiche e sociali della città per dare un esempio ai cittadini e risvegliare la voglia di rimboccarsi le maniche per dare a Siderno l’avvenire che merita.

Stamani, come dicevamo, erano diverse decine i cittadini che sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine – la manifestazione era stata regolarmente autorizzata nei giorni scorsi – e nel pieno rispetto delle norme anti contagio, hanno dato vita a una manifestazione civile ma determinata, che domenica prossima sarà, con tutta probabilità, arricchita da alcune iniziative collaterali emerse dal confronto di stamattina tra esponenti di quasi tutte le forze politiche cittadine e i cittadini presenti.

Nel frattempo, vi proponiamo la lunga carrellata di interviste realizzare, nell’ordine, a:

SASA’ ALBANESE (ex assessore provinciale all’Ambiente e organizzatore)

ANTONIO GUERRIERI (attivista politico)

ANTONIO COMMISSO (assessore comunale all’Ambiente dal 2006 al 2010)

ANNA ROMEO (vice sindaco e assessore comunale all’Ambiente dal 2015 al 2018)

STEFANO ARCHINA’ (Candidato sindaco di Siderno)

DOMENICO BARRANCA (Candidato sindaco di Siderno)

ANTONIO CUTUGNO (Candidato sindaco di Siderno)

DAMOCLE ARGIRO’ (Attivista politico)

FRANCO MARTINO (Attivista ambientalista).

il VIDEO ESCLUSIVO con le interviste