SIDERNO 12 nuovi stalli per disabili e donne in gravidanza

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Saranno istituiti 12 nuovi stalli nelle vie principali di Siderno, riservati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria (muniti di contrassegno speciale) e al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Lo si apprende dalla lettura dell’ordinanza n° 38 di ieri, emanata dal comandante facente funzioni della polizia municipale Angela Pascuzzi, sulla scorta del decreto-legge n° 121 del 10/09/2021 che innova alcuni articoli del Codice della Strada.

In particolare, saranno istituiti sette stalli per donne in gravidanza su corso Garibaldi, in prossimità del palazzo municipale, lungomare delle Palme (zona parco giochi “Angelo Frammartino”), via Trieste e via delle Rose (scuole dell’infanzia) corso della Repubblica (vicino alla Chiesa Matrice di Portosalvo), statale 106 in corrispondenza dello Studio Radiologico e in piazza Oreste Sorace in prossimità degli ambulatori della casa della salute.

Cinque, invece, i nuovi stalli di sosta riservati al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria. Saranno istituiti in prossimità delle chiese di Portosalvo e Santa Maria dell’Arco, in via Matteotti nella zona della succursale dell’ufficio postale, in via della Conciliazione nei pressi del laboratorio di analisi “Antico” e su corso della Repubblica in prossimità di piazza Risorgimento, laddove partono gli autobus di linea diretti fuori regione.

Fin qui la nuova ordinanza della comandante Pascuzzi. Quest’ultima ha altresì richiesto di implementare l’organico della Polizia Municipale di Siderno con due nuovi agenti a tempo pieno e determinato (per 45 giorni) e la giunta, con deliberazione numero 155 dello scorso 26 agosto, ha approvato tale richiesta, disponendo di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti, partendo da quella più recente.