SICUREZZA Un milione e mezzo di finanziamento al Comune di Caulonia

R. & P.

Ammonta a oltre 1.500.000 di euro il contributo ottenuto dal Comune di Caulonia per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici.

Si tratta di finanziamenti del Ministero dell’Interno di cui una buona parte per il ripristino e la messa in sicurezza di arterie comunali molto importanti. In particolare 310 mila euro sono destinati alla strada di Liserà, 200 mila euro per la strada di Candidati e ulteriori 200 mila euro per la strada di Cattolica.

I rimanenti 800 mila euro sono destinati all’adeguamento della scuola dell’infanzia di Caulonia Marina.

Questi importanti finanziamenti sono frutto della programmazione dell’amministrazione comunale e dimostrano, ancora una volta, l’attenzione verso il territorio. L’ennesimo finanziamento statale intercettato che premia il lavoro e l’impegno.

L’Amministrazione Comunale di Caulonia