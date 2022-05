SIAMO BOVALINO “Avanti tutta, per Massimo e con Massimo”

R. & P.

Superato l’iniziale e comprensibile smarrimento conseguente alla notizia del malore che ha colpito Massimo Rimini, candidato Sindaco della lista SiAMO BOVALINO, presso la sede elettorale del Movimento si è svolta una partecipata assemblea per concordare le modalità operative attraverso le quali continuare la campagna elettorale. Si è innanzitutto preso atto dei rassicuranti segnali di miglioramento che giungono dal GOM di Reggio Calabria, manifestando vicinanza e solidarietà a tutta la famiglia. Dai tanti interventi dei presenti è emersa poi l’unanime volontà di proseguire con ancora più determinazione sul percorso tracciato, certi della forza e della passione del gruppo e del sostegno di competenti risorse professionali, e forti soprattutto della volontà e della determinazione di Massimo, ribadite a chi gli è stato vicino anche nei momenti immediatamente precedenti al suo trasferimento a Reggio Calabria.



Il simbolo che abbiamo scelto è rappresentato da un CUORE, che rimanda all’affetto, all’amore e ad un senso di appartenenza forte e radicato nei confronti del nostro paese e di tutta la comunità, che sono alla base del sentimento civico e del senso del dovere che anima ogni singolo componente del Movimento. Il gruppo in questi mesi ha cementato una rete reale di mutualità e di solidarietà, una comunione di intenti verso una visione univoca e ALTERNATIVA, nonostante le differenza tra le varie anime, vissute più come risorse e scambi proficui che come ostacolo. Il Movimento civico “SiAmo Bovalino” ha trovato la quadra del cerchio e giorno dopo giorno ha coordinato azioni, programmato intenti e sviluppato sinceri rapporti interpersonali. Oggi più che mai tutte queste risorse di stima, di sincero affetto e di fiducia desideriamo riversarle nel CUORE del nostro Massimo Rimini, perché senta l’energia positiva di tutti noi.



La scelta del candidato a Sindaco, a lungo ponderata, aveva raggiunto una assoluta unanimità nella figura di Massimo, vista da tutti come la persona più adatta a rappresentare la lista e le idee del Movimento. Un elemento di equilibrio e di rara gentilezza, signorilità e competenza che ha saputo, in tempi brevissimi, “arrotondare le spigolosità”, veicolare le convergenze e favorire le assonanze propositive. Ed è così che ancora più determinati e motivati, abbiamo confermato la scelta di proseguire sulla via del CUORE, per offrire una alternativa funzionale al “sistema paese “.



Parafrasando con un po’ di umorismo Pericle nel suo discorso agli ateniesi ribadiamo che “Qui a Bovalino noi facciamo così. Noi non consideriamo la discussione o gli inciampi ostacoli sulla via della democrazia. Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore!”.



Forza Massimo, SiAMO tutti con te!

Movimento Civico SiAMO BOVALINO

Bovalino 24/05/2022