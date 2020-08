SGRAVI FISCALI A CHI INVESTE AL SUD Mariateresa Fragomeni plaude al Ministro Provenzano

R. & P.

Siderno, 4 agosto 2020 – “Il Ministro Giuseppe Provenzano ha proposto una riforma di durata decennale che prevede un’importante riduzione del carico fiscale per chi decide di fare impresa al Sud. Sebbene il progetto sia ancora in fase embrionale, la defiscalizzazione degli investimenti produttivi ritengo possa rappresentare la strada giusta per una crescita strutturale che, di conseguenza, consentire di creare sviluppo e occupazione stabili, accantonando le misure di taglio esclusivamente assistenzialistico.

Oltretutto, la misura andrebbe ad anticipare e a fare da apripista al piano per il Sud 2030, una vera e propria boccata d’ossigeno per il nostro territorio” – Cosi Mariateresa Fragomeni, candidata sindaco a Siderno.