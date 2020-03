SFIDAUTISMO 2020 Al via la campagna della Fondazione Italiana Autismo

R. & P.

Quest’anno la giornata mondiale per l’autismo, il 2 aprile, cade nel mezzo di una situazione catastrofica in cui è difficilissimo, quasi impossibile, parlare di qualcosa che non sia il Coronavirus, con il suo bollettino quotidiano di morti, di terapie intensive intasate e sempre insufficienti e, di comportamenti non solo consigliati, ma imposti per legge.

Ma la catastrofe Coronavirus non cancella purtroppo la silenziosa epidemia che le nostre famiglie continuano a d affrontare da sempre, e spesso in perfetta solitudine. L’autismo è una condizione biologica di cui, se si conoscessero le cause e la genesi, si potrebbero trovare interventi innovativi o efficaci per affrontarlo, nella migliore delle ipotesi, per cambiarne la storia naturale.

Da queste premesse, ANGSA, che ha contribuito anni fa alla nascita della Fondazione Italiana Autismo (FIA), che ogni anno raccoglie fondi per la ricerca scientifica, vi chiede anche quest’anno di aderire e di sentire vostra la campagna di raccolta fondi, che finanzierà un progetto di ricerca scientifica selezionato dal suo Comitato Scientifico. La raccolta fondi avverrà tramite il numero solidale 45588, dal 30 marzo al 12 aprile 2020 e avrà il supporto di RAI e Mediaset con spazi dedicato

Vista la situazione in questi giorni non potremmo realizzare eventi e momenti di incontro pubblico per diffondere le nostre proposte. Abbiamo quindi deciso di utilizzare i social media per lanciare la raccolta fondi accompagnandola con un messaggio coinvolgente e quanto mai attuale. Crediamo sia fondamentale mettere in evidenza l’importanza della ricerca scientifica ma anche di servizi sociali e sanitari efficienti e adeguati.!

Qui potete trovare qui informazioni sul progetto da finanziare:

http://www.fondazione-autismo.it/progetti-oggetto-della-rac…

Vito Crea-Presidente ANGSA RC

Presidente Adda-Federata Angsa Nazionale