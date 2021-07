SEZIONE ARBITRI LOCRI Promozioni e incarichi ottenuti dagli associati

R. & P.

Il presidente della Sezione Arbitri di Locri, Anselmo Scaramuzzino, e tutto il Consiglio Direttivo annunciano la promozione in CAN C (Lega Pro) dell’assistente arbitrale Michele Rispoli e la prestigiosa nomina dell’ex arbitro e osservatore internazionale Cosimo Bolognino a vice istruttore del Settore Tecnico Arbitrale.

La Sezione di Locri, dopo l’elezione di Stefano Archinà al vertice dell’Associazione, continua la prestigiosa rappresentanza nel mondo del calcio arbitrale con la riconferma di Giuseppe Gualtieri a rappresentante AIA presso gli Organi di Giustizia Federale e Roberto Rispoli nuovo responsabile regionale della Prima Categoria.

A loro in bocca al lupo.