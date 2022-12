SEZIONE ARBITRI DI LOCRI Nuovo prestigioso riconoscimento a Stefano Archinà per meriti sportivi

SEZIONE ARBITRI DI LOCRI Nuovo prestigioso riconoscimento a Stefano Archinà per meriti...

Ancora un prestigioso riconoscimento per l’associato della Sezione Arbitri di Locri, Stefano Archinà, che, dopo essere stato insignito da parte del CONI nel 2016 della “Stella di Bronzo”, nella giornata del 28 dicembre 2022 gli è stata assegnata quella d’”Argento”, sempre al merito sportivo.

Stefano Archinà è associato della sezione di Locri fin dal 1983, ricoprendo numerosi incarichi e ruoli all’interno del mondo arbitrale, prima da Arbitro ed Assistente, fino a brillante dirigente.

Nella sezione di Locri è stato componente del Consiglio Direttivo, segretario, presidente per 5 anni; quindi presidente del Comitato Regionale Calabria per altri 5 anni ed infine, il prestigioso incarico di componente del Comitato Nazionale dal 2016 fino ad oggi, eletto con due mandati.

Giungono così i complimenti e le congratulazioni da parte di tutti gli associati locresi, quindi dal presidente della Sezione, Anselmo Scaramuzzino: «Siamo lieti del nuovo prestigioso riconoscimento assegnato al nostro Stefano, che negli anni è stato faro illuminante per la nostra sezione e regione, ma soprattutto per tutto il movimento arbitrale italiano nella veste di Componente Nazionale. La sezione di Locri può con orgoglio annoverare al suo interno una grande persona e un grande dirigente quale Stefano Archinà rappresenta. Tutti gli associati e il Consiglio Direttivo, esprimono le più vive congratulazioni per questo nuovo prestigioso riconoscimento arrivato dal CONI».