SERVIZIO CIVILE Civitas Solis colloca 18 nuovi operatori nella Locride

R. & P.

Sono diciotto i giovani del territorio che hanno appena preso servizio, impiegati come operatori volontari del “Servizio Civile Universale”, all’interno della nuova iniziativa dell’associazione Civitas Solis denominata “Crescere e formarsi nella Locride” e promossa in partenariato con i comuni di San Luca, Sant’Ilario dello Jonio e Sant’Agata del Bianco. Per un anno i giovani selezionati dopo bando pubblico saranno impiegati in attività legate al sociale ed alle politiche giovanili nelle diverse sedi dell’associazione diretta da Francesco Mollace e dei comuni partner, affiancando il personale dell’ente nelle attività rivolte al contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa.

L’associazione, ente titolare accreditato del nuovo albo del servizio civile universale come capofila di una rete che vede insieme la città di Siderno e diversi altri comuni partner, ha appena presentato un nuovo programma territoriale che prevede l’impiego di ulteriori 34 giovani della Locride attraverso la misura Garanzia Giovani applicata al Servizio Civile. La nuova programmazione, realizzata in intesa con la città di Siderno e con il partenariato di altri comuni della Locride e di alcune associazioni del terzo settore, prevede complessivamente l’impiego nei prossimi mesi, sempre in attività a carattere sociale, di ben 52 giovani che affiancheranno gli operatori stabili dell’associazione e dei comuni partner.

Relativamente al progetto “Crescere e formarsi nella Locride”, iniziativa classificatesi ai primi posti della graduatoria di merito redatta dalla Regione Calabria, oltre alle attività sul campo vi sarà per i giovani neo impiegati una specifica formazione sui temi legati al lavoro nel sociale. L’impiego annuale è regolato dal punto di vista finanziario dalla normativa del servizio civile universale.

A prendere servizio sono stati i giovani: Agata Alvaro, Ylenia Arcadi, Domenico Aligi, Valentina Belcastro, Giulia Caterina Caridi, Rossana Fimognari, Martina Leone, Jasmeen Maria Longo, Caterina Nevolo, Isodiana Novella, Felicia Rechichi, Francesco Rullo, Valeria Saccomando, Francesca Antonella Strano, Matteo Pio Sansalone, Valentina Tassone, Prassede Versaci, Daniele Zucco. Nel dare il benvenuto a bordo ai nuovi operatori la coordinatrice del servizio civile di Civitas Solis, Pasqualina Caruso, ha spiegato come l’associazione investa moltissimo nel valorizzare le energie dei più giovani come elemento di cambiamento reale nel territorio. L’organizzazione, ente storico del territorio con oltre trent’anni di attività, ha in corso numerose partnership e collaborazioni con le principali scuole del territorio, a partire dagli istituti superiori della città di Siderno, per attività di contrasto alla dispersione scolastica e al fallimento formativo, ed è attiva anche in campo internazionale con iniziative di scambio culturale, formazione e promozione della cittadinanza europea. Tra le varie attività in corso il progetto regionale “Crescere in Calabria” cofinanziato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo nazionale di contrasto alla povertà educativa, il Polo educativo diffuso della Locride, realizzato in stretta partnership con Save the Children Italia, con le iniziative innovative svolte a San Luca ed a Platì, le attività rivolte ai minori del circuito della giustizia minorile realizzate in partenariato con l’Ufficio del servizio sociale per i minorenni del dipartimento per la giustizia minorile.