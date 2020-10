SERVIZI SANITARI TERRITORIALI Primo incontro operativo a Caulonia

R. & P.

Si è svolto a Caulonia un primo incontro operativo tra i Sindaci dei Comuni di Caulonia, Roccella Ionica, Gioiosa Jonica, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace e il Dottore Carbone – Direttore del Distretto Jonico – al fine di valutare le condizioni per poter ottimizzare i servizi sanitari territoriali delle ex Saub. Al centro della discussione i bisogni dei cittadini in funzione delle patologie prevalenti in ogni ambito territoriale.Il tavolo si aggiornerà a breve per approfondire le ipotesi di riorganizzazione della rete ambulatoriale al fine di individuare soluzioni condivise nell’interesse generale delle comunità rappresentate.