SERIE D L’ex Reggina Danilo Amato firma con l’ASD San Luca

R. & P.

ASD San Luca comunica con soddisfazione di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Danilo Amato.

Il giovane centrocampista proveniente dalla società ASD Cittanovese Calcio, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2021.

Amato, nato a Reggio di Calabria il 7 maggio 1999, è un prodotto del vivaio della Reggina con la quale ha esordito in Serie C ed in Coppa Italia di Serie C sotto la guida del tecnico Agenore Maurizi.

La scorsa stagione è giunto alla corte della ASD Cittanovese Calcio, dopo le esperienze precedenti in Serie D con le maglie della Vis Artena e dell’AC Locri.

Il giovane under, durante la passata stagione, ha disputato un campionato da protagonista con la compagine pianigiana collezionando ben 24 presenze.

Benvenuto a San Luca, Danilo!