Dopo il successo sul Crotone, le bizantine cercano l’ottava vittoria consecutiva sul campo della Pink Volo Lamezia, ultima ma da non sottovalutare.

R. & P.

L’ottava giornata del girone d’andata del campionato di Serie C Femminile vede la Pallavolo Rossano ASD pronta a tornare in campo dopo la convincente vittoria casalinga contro il Crotone. Le bizantine, ancora imbattute e saldamente in vetta con 21 punti ottenuti nelle prime sette partite, affronteranno domani una nuova trasferta delicata sul campo della palestra comunale “Monsignor S. Gatti” di Via dei Bizantini a Lamezia Terme. Ad attenderle ci sarà la Pink Volo Lamezia, formazione che chiude la classifica con zero punti e nessun set vinto, ma che resta comunque un’avversaria da affrontare con la giusta concentrazione.

Nonostante la posizione in graduatoria possa far pensare a un match semplice, la compagine lametina rappresenta un progetto giovane, orgogliosamente costruito con atlete del vivaio e un notevole potenziale di crescita. Sotto la guida tecnica di Sante Cittadino, la squadra schiera le palleggiatrici Benedetta Apa, Flavia Francesca Butera e Valeria Pesce; le opposte Alessandra Marinelli e Alessia Pia Dattilo; le attaccanti di banda Serena Bartone, Sharon Columbini, Elena Genovese, Martina Marica e Stella Greco; le centrali Mariastella Cosentino, Luisiana Lucchino e Sara Genovese; i liberi Mirella Sergi e Kimberly Miceli. A completare il roster: Margherita Villella, Chiara De Fazio, Giulia e Giorgia Talarico.

La Pink Volo Lamezia arriva dall’ultima sconfitta esterna contro la Nuova Pallavolo Bisignano, un risultato pesante che non ha però intaccato la determinazione del gruppo. Nonostante le difficoltà iniziali, la squadra continua a mostrare carattere e resistenza in ogni parziale, segno di un progetto tecnico in costante evoluzione e pronto a sorprendere.

Dal canto suo, la Pallavolo Rossano si presenta all’appuntamento con il morale alto e con la consapevolezza di poter gestire in modo strategico tutte le atlete a referto. Il match potrebbe infatti rappresentare l’occasione per far recuperare energie alle titolari, dando spazio alle giovani che scalpitano per aumentare minutaggio ed esperienza in vista delle sfide più impegnative che arriveranno nelle prossime settimane.

L’incontro di Lamezia si prospetta dunque una tappa importante per consolidare il primato in classifica, mantenere alta l’intensità del gruppo e continuare a costruire una stagione che finora ha regalato soltanto soddisfazioni.

Il fischio d’inizio è fissato per sabato 22 alle 17.00 presso la palestra comunale “Monsignor S. Gatti” di Lamezia Terme. Gli appassionati e i sostenitori rossanesi sono chiamati a raccolta per sostenere la squadra in un appuntamento che si preannuncia fondamentale: presenza caldamente consigliata.