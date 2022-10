SERIE B2 La Volley Reghion pronta per la sfida di oggi con la Cosedil Zafferana al PalaCalafiore

R. & P.

La Volley Reghion è pronta per una nuova sfida.

Questo pomeriggio, al PalaCalafiore di Reggio Calabria, arriverà la Cosedil Zafferana, formazione che, dopo le prime tre partite, si ritrova in terza posizione in classifica.

Coach Pellegrino vuole vincere, il match odierno si presenta come difficile ma non impossibile e servirà anche il supporto del pubblico per portare a casa l’intera posta in palio.

Le reggine hanno iniziato il torneo conquistando una sola vittoria, al tie break contro la Volley Valley FuniviaEtna.

Adesso servirà garantire continuità soprattutto sul proprio rettangolo di gioco.

Avvio di stagione ricco di emozioni invece quello della Cosedil, che affronta la trasferta forte di tre vittorie consecutive, due delle quali arrivate al quinto set.

Genovese e compagne, dunque, dovranno vedersela contro una squadra che non getta la spugna così facilmente: d’altro canto, una vittoria riporterebbe il sorriso all’interno dell’intero ambiente biancoblu.

La sconfitta di domenica, nel primo derby calabrese contro la Pallavolo Crotone, è oramai archiviata, ma è servita per capire su quali meccanismi intensificare il lavoro settimanale.

L’organico è al completo, non vi è alcuna defezione.

La Fipav, comunicando le designazioni arbitrali, ha fatto sapere che la direzione di gara sarà affidata alla coppia composta da Giuseppe Pampalone e da Gianfranco Menallo.

Si potrà seguire la partita in diretta facebook, sulla pagina ufficiale della squadra, a partire dal via previsto alle ore 18.30.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.