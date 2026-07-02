Tecnico di comprovata esperienza, reduce dall’esperienza all’Adria Bari, guiderà i Lupi nel loro storico debutto in Serie C. Ha firmato un biennale

R. & P.

COSENZA – Dopo la straordinaria cavalcata in DR1, culminata con la promozione in Serie C, la Pirossigeno Cosenza Basket ha scelto il proprio condottiero per le prossime due stagioni. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Sergio Carolillo, allenatore di lungo corso con un palmarès costruito tra Puglia e Basilicata.

Originario di Monopoli, Carolillo porta a Cosenza un bagaglio di esperienza maturato in oltre due decenni di panchine. Il suo nome è legato in particolare alla Virtus Basket Molfetta, dove ha scritto pagine importanti: playoff in Serie C1, vittoria del campionato e playoff in Serie B Interregionale. Negli anni successivi, Carolillo ha continuato a collezionare esperienze di rilievo: alla guida della Action Now Monopoli ha raggiunto la salvezza in Serie B, mentre con la Virtus Molfetta ha conquistato una promozione in Serie B Interregionale, disputando i quarti e le semifinali dei playoff promozione. Nella stagione 2024/2025 ha ricoperto il doppio ruolo di General Manager e Responsabile tecnico del settore giovanile alla Manelli/Action Now Monopoli, per poi passare all’Adria Bari, dove ha condotto la squadra fino al termine della stagione. Il direttore sportivo rossoblù, Fabio Lorenzi, commenta così l’arrivo del nuovo tecnico: «Sergio Carolillo è il profilo che cercavamo. Un tecnico con esperienza e abitudine alle sfide importanti, capace di gestire gruppi giovani e di costruire progetti vincenti. Abbiamo valutato attentamente il suo percorso e siamo convinti che sia la persona giusta per accompagnare la Pirossigeno nel suo debutto in Serie C. La sua mentalità e la sua filosofia di gioco sono in linea con la nostra identità. Al suo fianco ci sarà Manu Gallo, il coach che ha guidato la Pirossigeno alla promozione in Serie C: un ruolo, quello di secondo allenatore, che riteniamo fondamentale per la crescita del gruppo e per la maturazione di Gallo stesso, che avrà l’opportunità di acquisire un’esperienza preziosa lavorando a stretto contatto con un tecnico del calibro di Carolillo».

La Pirossigeno Cosenza Basket dà quindi il benvenuto a Sergio Carolillo.