SERGI (SI) “Il Pnrr non diventi uno strumento di campagna elettorale”

Ieri sera Sinistra Italiana Calabria si è riunita in un Webinar dove si è fatto il punto della situazione e si sono tracciate le linee guida per l’azione di rilancio e consolidamento del Partito.

Unanime è stata la condivisione della posizione del Partito sulla guerra in atto in Ucraina, posizione che avrete avuto modo di leggere nei post del Segretario nazionale riportati anche sulla nostra pagina Facebook, così come unanime è stata la convinzione che si possa e si debba fare di più per consolidare Sinistra Italiana, sulla scia della mole e della qualità del lavoro svolto dal Segretario, Nicola Fratoianni, e di tutta la dirigenza nazionale. Sinistra Italiana, dunque, torna ad essere punto di riferimento a Sinistra, presente nelle prossime tornate elettorali di ogni ordine e grado, con l’impegno da parte di tutti noi di giungere ad avere il nostro simbolo sulle liste e nostri candidati di qualità.

Naturalmente, prima delle liste, dei simboli e delle campagne elettorali, viene il dovere di rappresentare le classi sociali più emarginate e deboli e il dovere di tenere accesi i riflettori sulle tante, ataviche criticità che attanagliano la nostra Regione, come la SS106, ancora teatro di incidenti mortali, come le trasversali, la viabilità interna e tutto ciò che favorisca la qualità della vita che invoglierebbe i giovani a rimanere, frenando così l’incessante emorragia delle nostre migliori professionalità.

Per ciò che riguarda Sinistra Italiana Reggio Calabria, abbiamo esposto la necessità di entrare nella discussione in corso sui finanziamenti che arriveranno dal PNRR e che potrebbero trovarci, come regione ed Enti Locali, impreparati a cogliere questa grande, forse unica opportunità che ci viene prospettata.

Quindi, massimo impegno nel denunciare eventuali e più che probabili tentativi di usare il PNRR per finanziarsi la prossima campagna elettorale nazionale da parte dei nostri cari e valorosi governatori della Regione Calabria attraverso finanziamenti a pioggia che senza un disegno complessivo rischierebbero di tornare al mittente dopo aver creato consenso ai soliti arcinoti. Come sulla Sanità, carente in quantità e qualità, dove si sta assistendo a proclami giornalieri su aperture di Ospedali e mai un accenno ad investimenti per migliorare la qualità dell’esistente. Qualità per la quale chiediamo si investa e per la quale crediamo ci voglia un progetto generale, tale da dimostrare di avere idee chiare e non sparare soldi coi cannoni che non si sa dove cadranno e come verranno realmente spesi.

Inoltre, come Sinistra Italiana Reggio Calabria, crediamo che le Amministrazioni Comunali debbano essere attori protagonisti e sentinelle allo stesso tempo. Senza farsi distrarre dai tanti finanziamenti annunciati a chiunque si avvicini alla Cittadella di Germaneto, come fosse diventato un Santuario che tutto cura e tutto elargisce in nome di una fede, il bene collettivo già tante volte tradito e ingannato.

Pietro Sergi Responsabile Organizzativo Sinistra Italiana Reggio Calabria.