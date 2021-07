Sensation Gioiosa C5, Raffaele Ragona nuovo allenatore

Dopo la brillante ultima stagione sportiva, che ha visto la compagine gioiosana perdere la finale play-off di Futsal Campionato Serie C1, l’ASD Sensation Gioiosa C5 è pronta per una nuova entusiasmante stagione di calcio a 5, guidata sempre dalla tenacia e dalla competenza del Presidente Giuseppe Alì.

I programmi per l’annualità 2021/2022 rimangono quelli di sempre: una squadra sostenibile sul piano economico, radicata nell’ambiente sociale e territoriale di riferimento, composta di giovani talenti del luogo, il tutto all’insegna di un futsal basato sul divertimento e sulla partecipazione.

La nuova Sensation Gioiosa C5, che si avvia ad affrontare nuovamente il campionato di Serie C1, riparte con una guida tecnica di livello, anch’essa gioiosana doc, pronta a riproporsi sullo scenario del futsal calabrese dopo un paio di anni di pausa: parliamo del Mister Raffaele Ragona.

Ragona, che ha già avuto esperienze vincenti con la Sensation Gioiosa C5 sia a livello giovanile che a livello di prima squadra, ha allenato in varie realtà calabresi (fra cui spicca la grande esperienza in Seria A femminile con la Royal Team Lamezia) ed è pronto a ritornare in pista con tutto il suo proverbiale trasporto emotivo e la sua riconosciuta abilità tattica.

L’obiettivo di Sensation Gioiosa C5 e Raffaele Ragona non può che essere comune: Gioiosa Ionica ha radicato negli anni una sua dimensione nell’ambito del futsal calabrese, costruendo sulle solida fondamenta di un settore giovanile di successo; adesso si tratta di consolidare questa dimensione, togliendosi le giuste soddisfazioni sul piano del bel gioco e dell’affermazione di nuovi talenti.

Gioiosa Ionica, 30/07/2021.

Ufficio Stampa ASD Sensation Gioiosa C5