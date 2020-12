SEI NELLE MIE RADICI Il romanzo di Margherita Catanzariti recensito da Eleonora Aragona

di Eleonora Aragona

Nina è la donna che tutte vorremmo essere. Vive con coraggio e senza risparmiarsi, ha passioni vere e non si adegua a ciò che chi le sta intorno vorrebbe da lei. Certo, questo suo essere libera e il suo amare senza remore a volte la mette in situazioni scomode e anche pericolose, ma nonostante le delusioni lei è lì combattiva e con il cuore aperto.

Margherita Catanzariti nel suo nuovo romanzo Sei nelle mie radici (Città del Sole Edizioni) ci regala questo nuovo ritratto di donna. Ma non solo. Anche Pietro lo scrittore calabrese, trapiantato a Roma, un ultimo cavaliere dalla fulgida corazza ha i suoi momenti da ricordare.

Leggendo il romanzo si scopre l’amore tra questi due personaggi, in cui ho percepito molto di più che l’unione di due anime. È un po’ come se Nina e Pietro fossero le parti migliori dei calabresi, se l’uno nell’altro trovassero un modo per esprimere il loro lato più puro. Attraverso questi personaggi la Catanzariti ci conduce in quello che è stata la Locride degli anni 70 ad oggi.

L’autrice ci racconta storie che, purtroppo, tutti già conosciamo, come quella di un ragazzo bello e intelligente che voleva fare il medico ma che è finito morto ammazzato. Il suo unico peccato, il sangue. Ci porta per le montagne dell’Aspromonte, con i loro colori, odori e sapori unici. E ci fa immergere in quelle acque chiare ma cariche di mistero ed energia.

Nina rappresenta chi non si arrende, chi ha deciso che vale comunque la pena di andare avanti. Se andiamo tutti via chi la cambierà la Calabria, a chi interesserà del futuro di questi paesi. Ed è lei che porterà avanti la speranza anche quando sembrerà che quel mondo in cui lei aveva cercato di costruirsi un’alternativa le porterà via tutto.

Un romanzo e una scrittura che sono cresciuti e maturati con la scrittrice. I toni leggeri e più piccanti che hanno tanto incuriosito nel primo romanzo della Catanzariti sono lì, ma sono il contorno in cui cresce la sua voce e il suo racconto. Sono solo una cornice che non deve distrarre dal talento e dalla storia che ci mostrano Nina e Pietro.