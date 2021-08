SCUOLE SIDERNESI I Commissari convocano un incontro per martedì

di Commissione Straordinaria Città di Siderno

Tra le problematiche alla particolare attenzione della commissione straordinaria vi è quella relativa alla ricollocazione delle aule che ospitano la popolazione scolastica dell’istituto comprensivo Alvaro, tra i più popolosi della città, a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’importante plesso che inizieranno a breve.

In vista di ciò, su iniziativa di questa commissione, sono stati organizzati diversi incontri con la Città Metropolitana di Reggio Calabria per individuare possibili soluzioni, tenuto conto che gli immobili fruibili di cui dispone il comune di Siderno, in grado di contenere tutta l’utenza scolastica, sono occupati o distanti dal centro abitato.

Nel corso delle varie riunioni, alle quali ha preso parte anche la dirigente scolastica, è emerso che le soluzioni in un primo tempo individuate (trasferimento presso la sede staccata di via Turati) si sono rivelate non percorribili a causa di carenze strutturali dell’immobile che ospita il liceo artistico.

In relazione a ciò sono state da ultimo selezionate alcune alternative per l’esame delle quali è stato indetto un incontro con le varie realtà scolastiche per il 3 agosto p.v. per definire un possibile percorso condiviso.