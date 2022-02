SCUOLE Affidati i lavori per eliminare le infiltrazioni d’acqua

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Il Comune di Siderno, con determina numero 54 del I febbraio, a firma del responsabile del settore “Lavori Pubblici” Alessandro Candido, ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle infiltrazioni di acqua dal tetto dell’asilo “Michele Bello” e della scuola primaria “Giovanni Pascoli”.

In particolare, nei mesi scorsi è stato rilevato che alla scuola per l’infanzia “Michele Bello” insistono delle gravi infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto, sia sulla parte in cui è installato l’impianto fotovoltaico che su quella in cui si è staccata la guaina dai parapetti; nella scuola primaria “Giovanni Pascoli”, invece, le infiltrazioni sono presenti nella zona Ovest dell’istituto, con l’acqua che penetra nell’aula sottostante.

I lavori sono stati affidati all’impresa Cusato Fiore Costruzioni Srl, per un importo a corpo di 12.500 euro, e riguarderanno, nel dettaglio, l’impermeabilizzazione della zona Ovest del plesso “Pascoli” mentre per la scuola per l’infanzia “Michele Bello” si renderà necessario procedere a un triplice intervento: smontaggio e rimontaggio dell’impianto fotovoltaico con esclusione del modulo danneggiato; installazione della guaina bituminosa su tutta la superficie del tetto (circa 150 metri quadri) e installazione della guaina bituminosa sui parapetti tale da ricoprire i distacchi del bitume tra il solaio e tutti i parapetti delle scuola.