Festa: “Guardiamo al futuro”Bellissimo momento artistico vissuto giovedì mattina nel piccolo auditorium dell’edificio ospitante la Secondaria di primo grado con la manifestazione organizzata dai docenti strumentisti, con la grandiosa esibizione degli alunni, e grazie alla fattiva collaborazione del corpo insegnante e del personale Ata; sullo sfondo la partecipazione oltremodo soddisfatta delle famiglie, e di Antonio Reppucci, commissario prefettizio al Comune reggino, con la dirigente scolastica che ha dato la sintesi dell’intero anno: “Abbiamo fatto insieme molti passi avanti ma non vogliamo fermarci, anzi è nostra ferma intenzione migliorare quanto di buono abbiamo fatto” – così la preside del Comprensivo. L’appuntamento di mercoledì prossimo, 3 giugno, con “Le Olimpiadi del Cuore”.

di Antonio Baldari

SAN LUCA – Intenso, avvolgente e con scroscianti applausi a ripetizione. È stato in buona sostanza questo il saggio artistico-musicale di fine anno alla Scuola secondaria di primo grado in quel di San Luca, nella decorsa mattinata di giovedì, 28 maggio, che ha visto la bellissima esibizione delle alunne e degli alunni dell’ex scuola media sanluchese sotto l’illuminante quanto produttiva guida dei docenti strumentisti Mauro Bentivoglio, Pasquale Calautti, Maria Rosa Fragomeni e Giuseppe Gara; una manifestazione svoltasi nel caldo opprimente del predetto giorno di avanzata primavera reggina e nell’accogliente piccolo auditorium dell’edificio di corso Matteotti.

A fare da cornice alla kermesse la padrona di casa del istituto comprensivo “San Luca-Bovalino”, Margherita Festa; il corpo docente della summenzionata Scuola secondaria di primo grado a cominciare dalla professoressa Elisa Giampaolo, nell’espressa qualità di responsabile di plesso; il personale Ata nella circostanza corroborato dalla presenza della Dsga, la dottoressa Donatella Caccamo; buona parte delle famiglie delle alunne e degli alunni e, infine, del dottor Antonio Reppucci, commissario prefettizio al Comune di San Luca; insomma, auditorium stipato in ogni ordine di posto e…pronti, via, vi è stata un prologo all’evento con la presentazione del videoclip dell’iniziativa progettuale – tra le tante profuse dalla Scuola della culla di Corrado Alvaro! – dedicata alla lotta contro il bullismo, il cyberbullismo e per un più consapevole uso della rete. Tale progetto è stato introdotto e successivamente in breve commentato dalla professoressa Maria Mammoliti, referente scolastico all’uopo dedicatasi al suo sviluppo “E per il quarto anno dopo avere dato vita a due cortometraggi e ad uno spot pubblicitario, oggi presentiamo questo video realizzato da due esperti esterni – così la prof. Mammoliti – e con gli alunni della nostra classe 1° sezione A, corredato da una canzone avente a titolo “L’accordo perfetto” con il testo redatto dagli stessi studenti che, ci terrei a sottolinearlo con particolare soddisfazione, sono stati sempre presenti ed anche al sabato”. La suddetta canzone sarà ufficialmente presentata mercoledì prossimo, 3 giugno, in occasione di un’altra iniziativa, “Le Olimpiadi del Cuore” che sarà celebrata sempre dal Comprensivo sanluchese, che ha chiuso il periodo febbraio/aprile in cui è stata concepita e che si auspica possa essere il positivo abbrivio alla richiesta recentemente presentata alla Regione Calabria in virtù dell’espletamento di una nuova annualità della soprarichiamata iniziativa progettuale; dopodiché si è dato ampio spazio ai brani, in un lotto di sei, che hanno deliziato i presenti iniziando con un medley di musica classica che ha racchiuso la semplicità di “Ah, vous dirai-je, maman!” ed il dramma della sinfonia n. 40 di Wolfgang Amedeus Mozart, di seguito evolvendo con la magia teatrale dell’Aria dal “Flauto Magico” ed infine culminando con “Inno alla Gioia” di Ludwig Van Beethoven, che è anche l’inno ufficiale dell’Unione europea.

Si è poi proseguito con il valzer n. 2 del compositore e pianista sovietico Dmitri Shostakovich ed il terzo brano proponente un secondo medley, stavolta di musica leggera di carattere morandiano, se ci si passa il termine, stante l’evidente richiamo al repertorio musicale di Gianni Morandi da “Andavo a 100 all’ora” a “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, passando per “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” e “Scende la pioggia”; quarto brano che è stato un estratto dalla colonna sonora del film “I Pirati dei Caraibi” firmata da Klaus Badelt e vero cuore pulsante delle imprese del capitano Jack Sparrow. Penultimo pezzo in esecuzione ha avuto riguardo a “Sirinata” dei Novataranta, brano di musica popolare con cui si è inteso celebrare la bellezza ed il romanticismo dell’amata terra di Calabria, per poi chiudere con lo scoppiettante omaggio alla canzone vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2026, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, canzone che ha anche avuto un discreto successo all’Eurofestival Song Contest di Vienna.

Conclusioni affidate alla dirigente Festa che ha sottolineato tutto il suo più vivo compiacimento per lo svolgimento del saggio musicale sottolineando che “Giunge al termine di un anno scolastico in cui abbiamo lavorato insieme facendo del nostro meglio per la nostra scuola – ha esordito con il dire la preside – quando ad inizio anno sono arrivata qui mi sentivo un po’ come smarrita, era pur sempre un nuovo inizio per me che fino a pochi mesi prima ero docente, ma poi mi sono messa ad osservare e a vedere bene di cosa avessero bisogno soprattutto i nostri alunni, non è stato facile, ci sono stati dei momenti anche molto difficili da superare ma oggi siamo qui, al termine di questa bellissima giornata, contenti e ben lieti di dire che guardiamo al futuro con rinnovato impegno – ha epilogato la diesse Margherita Festa – al nuovo anno scolastico che ci aspetta nel prossimo settembre e per il quale vogliamo migliorare ancora”.

Applausi di vera condivisione ed apprezzamento per la numero uno della Scuola di “San Luca-Bovalino” che è poi passata alla consegna degli attestati di frequenza di strumento alle studentesse ed agli studenti partecipanti.