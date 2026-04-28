Mese di marzo particolarmente ricco di affermazioni per gli studenti che hanno dato lustro all’istituto dell’area grecanica: sugli scudi Francesco Barreca e Carlotta Pia Pansera che saranno presenti alle prove finali, rispettivamente della 16ma edizione dei “Giochi Matematici del Mediterraneo” nel capoluogo siciliano e dei “Giochi matematici della Bocconi” nel capoluogo meneghino. L’importante opportunità di crescita umana e culturale vivendo delle privilegiate esperienze di confronto, nello spirito di una sana competizione con gli studenti delle altre scuole del territorio.

di Antonio Baldari

Se fossero un aggettivo non ci sarebbe alcun dubbio: essi sarebbero “Brillanti”. Scriviamo e facciamo riferimento agli studenti dell’istituto comprensivo di “Bova Marina-Condofuri-Brancaleone-Bruzzano”, che hanno recentemente riservato delle grandi soddisfazioni in relazione agli ottimi risultati dagli stessi conseguiti nelle competizioni di riferimento, logico-matematiche e scientifiche, a loro riservate e le cui finali si avvicinano potendo con grande orgoglio prenderne parte grazie agli studenti Francesco Barreca e Carlotta Pia Pansera.

Facendo un breve excursus di tali, eccellenti, prestazioni si parte dal 6 marzo u. s. e più precisamente dal liceo scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, dove si è svolta la finale di area della XVI edizione dei “Giochi Matematici del Mediterraneo”, promossa dalla A. I. P. M. “Alfredo Guido” di Palermo, per la categoria S2, con Francesco Barreca – frequentante il plesso di Brancaleone, nda – che ha dato prova delle proprie abilità e competenze cimentandosi con problemi di logica e strategia, posizionandosi con grande determinazione al primo posto; l’alunno ha così conquistato l’accesso alla finale nazionale che si terrà a Palermo il 3 maggio prossimo, potendo competere con dei coetanei provenienti da tutta Italia in un’entusiasmante sfida all’insegna della passione per la matematica.

Oltre a Francesco Barreca, gli altri alunni che hanno partecipato alla semifinale e che hanno conseguito dei soddisfacenti risultati sono stati: per la categoria P3, Domenico Brancati e Salvatore Manti; per la categoria P4, Francesco Stillitano; nella categoria P5, invece, Elisa Rodà e Leonardo Romeo; nella categoria S1, Vincenzo Galletta e Gianfilippo Vadalà; per la categoria S2, Carlotta Pia Pansera e, infine, per la categoria S3, Paolo Libertà, Samuele Pangallo e Chiara Pontari.

Sempre presso il summenzionato liceo di Reggio Calabria, il decorso 14 marzo i ragazzi dell’Istituto si sono messi ancora una volta in gioco partecipando alla semifinale dei “Giochi Matematici 2026” promossi dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano: durante la competizione, nella categoria C1, è stata registrata l’ottima prova della giovane Carlotta Pia Pansera, anch’ella frequentante il plesso di Brancaleone, che si è distinta per precisione, rapidità e determinazione nel risolvere i problemi proposti, al punto da meritare la finale nazionale dei “Giochi Matematici della Bocconi”, il prossimo 30 maggio, volando a Milano dove avrà modo di sfidare con grinta ed entusiasmo altri coetanei appassionati di logica. Senza alcun dubbio questa sarà un’importante occasione non solo di competizione ma anche ed in special modo di crescita personale e culturale in cui la passione per la matematica, lo spirito di sfida e la curiosità intellettuale si incontreranno: per la cronaca, oltre alla citata studentessa, alla competizione hanno preso parte anche gli alunni Francesco Barreca; Isabella Sofia Barreca e Roberta Caridi. In ultimo, ma non per questo meno importante, proprio un mese fa, lo scorso 26 marzo, i ragazzi delle Terze classi del plesso di Brancaleone, segnatamente Paolo Libertà, Giulia Monoriti, Nicolò Parrino e Noemi Saccà, hanno partecipato alla XVI edizione dei “Giochi delle Scienze Sperimentali” per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado promossi dall’ANISN, acronimo perfetto per “Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali”, dove i ragazzi si sono cimentati in accattivanti sfide di “problem solving” approcciandosi alle scienze in un modo del tutto nuovo e stimolante.

E dunque le varie competizioni fin qui affrontate, a cui ormai da diversi anni l’Istituto “Bova-Condofuri-Brancaleone-Bruzzano” aderisce, hanno ancora una volta confermato l’importante opportunità per tutti i giovani alunni che vi hanno partecipato, i quali, mettendosi in gioco con le proprie competenze logico-matematiche e scientifiche, hanno dimostrato il loro talento ed al contempo vivendo delle privilegiate esperienze di confronto, nello spirito di una sana competizione con gli studenti delle altre scuole del territorio.