SCUOLA Fondi per l’acquisto di libri e dispositivi digitali per i ragazzi delle medie e superiori

SCUOLA Fondi per l’acquisto di libri e dispositivi digitali per i ragazzi...

R. & P.

È stato deciso uno stanziamento di 236 milioni di euro per garantire il diritto allo studio di numerosi studenti in difficoltà economiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, ha dichiarato di destinare parte dei fondi Pon (Programma Operativo Nazionale del Ministero dell’Istruzione) per l’acquisto di libri di testo, cartacei e digitali, dizionari, dispositivi digitali per l’apprendimento, materiali didattici per tutti gli studenti in condizioni di disagio economico post pandemia da Covid-19.

L’obiettivo è quello di alleggerire il più possibile le spese economiche per le famiglie che dovranno affrontare in vista del prossimo anno scolastico, messe a dura prova dall’emergenza Coronavirus.

I fondi messi a disposizione saranno erogati per una massimo di 100 mila euro per ciascuna scuola secondaria di primo grado e di 120 mila euro per gli istituti superiori; tali fondi saranno poi distribuiti fra gli studenti in situazioni di svantaggio economico e socio-culturale.

Come richiedere i fondi?

Per richiedere i fondi, le scuole possono attivarsi dalle ore 10.00 del 13 luglio fino alle 15.00 del 23 luglio, accedendo all’area PON “Per la scuola” sul sito del MIUR.