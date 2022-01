SCOMPARSA FILIPPO TODARO Il ricordo di Vito Pirruccio

R. & P.

Ho incrociato culturalmente Filippo TODARO in “L’odore del rosmarino … ed altre essenze” e in “Sfaiss”, due dei suoi magistrali lavori letterari che, sia pure a latere, ho gustato e condiviso in diretta, quasi in complicità.

Filippo ci ha lasciati e il suo ricordo va a quei tratti/ritratti di penna che ha saputo regalarci, con più intensità, negli anni della maturità artistica, quando il giornalista ha alzato il tiro e il livello dello sguardo ed è diventato, a pieno titolo, narratore/scrittore.

“Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre …”. Il ritornello di Gianna Nannini dà l’inizio ad un racconto di “Sfaiss”. Oggi Filippo è più che mai nell’anima e nel cuore dei suoi affetti più cari e più intimi e ci uniamo anche noi a loro in amicizia e dolore.

Filippo è stato un amico e un compagno di viaggio piacevole e suadente, specie, quando il confronto si faceva aspro e duro. Ha saputo regalarci veramente momenti indimenticabili di cultura e passione civile e politica.

Si abbassa il sipario, caro Filippo! È la vita!

La mia vicinanza e quella dei soci e amici di “I Care!” alla moglie, ai figli e ai suoi familiari con profondo dolore,

F.to Vito Pirruccio

Presidente Associazione “I Care!”