Il golf è uno sport molto amato in Inghilterra e in America, ma negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più anche in altri Paesi.

Questo ha portato anche i bookmaker a offrire più opzioni di scommesse sportive online per questo sport.

Il successo del golf è dovuto al suo mix di eleganza e tecnica, intensità e tattica: è una disciplina emozionante e adrenalinica, dove ogni minimo tocco di palla può ribaltare l’esito di una gara.

Atleti come Tiger Woods, Jack Nicklaus e Ben Hogan sono vere e proprie leggende, conosciute e apprezzate da molti fan.

In questo articolo esamineremo i tipi più comuni di scommesse sul golf e perché vale la pena scommettere su questo sport.

Quali scommesse sul golf sono considerate le migliori?

Il golf offre molte opportunità di scommesse sportive online, tra cui:

Vincitore dell’evento: Bisogna indovinare chi vincerà un determinato evento.

Il vincitore del primo turno: Chi sarà in testa alla fine del primo turno?

Testa a testa: Bisogna prevedere chi sarà il capo al termine di un certo numero di buche.

Migliore tra gli atleti: chi sarà il migliore tra gli atleti in campo alla fine del 1°, 2°, ecc. giorno?

Vincente tra golfisti: in questo tipo di scommessa si deve pronosticare quale dei due golfisti realizzerà il miglior punteggio. I risultati possibili sono 1X2.

Punteggio del golfista: bisogna indovinare il punteggio realizzato da un golfista. Sono possibili tre risultati: da 0 a 1,5; da 2 a 3,5; uguale o superiore a 4.

Nazionalità del miglior giocatore: Con questo tipo di mercato, bisogna indovinare la nazionalità dell’atleta che finirà per vincere il torneo.

Inoltre, scegliendo uno dei siti di scommesse sportive online che offrono il golf, potrete sperimentare scommesse ancora più complesse come il margine di vincita, gli handicap o l’hole in one, una scommessa in cui dovrete indovinare se, alla fine della giornata di gara, almeno una buca sarà realizzata con un solo colpo.

Registrandovi presso uno dei migliori bookmaker, avrete la possibilità di scegliere molti altri tipi di scommesse, sia singole che multiple, sia in modalità pre-partita che live.

Grandi tornei di golf

A livello internazionale, il golf offre numerose competizioni annuali, sempre seguite da milioni di spettatori in tutto il mondo e con un fatturato di decine di milioni di dollari.

Gli eventi più prestigiosi, sui quali si concentra il maggior numero di scommesse, sono i quattro tornei maggiori:

The Masters; US Open; PGA Championship; British Open.

Il “Masters” si tiene in Georgia, nella città di Augusta, durante il secondo fine settimana di aprile ed è una delle più antiche e seguite competizioni americane.

Un altro grande evento è l’US Open, che si svolge in modo itinerante in varie città degli Stati Uniti la terza domenica di giugno.

Sempre negli Stati Uniti, il PGA Championship si tiene il quarto fine settimana dopo il British Open.

L’ultimo torneo, noto come “The Open Championship”, è organizzato dal Royal and Ancient Golf Club di St Andrews ed è una delle competizioni più prestigiose al mondo.

Oltre ai Majors, altri eventi golfistici popolari includono i tornei a squadre Ryder Cup e Presidents Cup, il torneo World Golf Championship e il torneo Players Championship.

Perché scommettere sul golf piuttosto che su altri sport?

Il golf è uno sport elegante ed estremamente tecnico che richiede molta abilità e pazienza. È una disciplina in cui è necessario avere il sangue freddo e mantenere sempre alta la concentrazione, poiché ogni errore potrebbe essere fatale.

Giocare a golf, o seguirlo in TV, regala sempre grandi emozioni e tiene col fiato sospeso fino alla fine.

Proprio per questo motivo, sempre più giocatori scelgono di dedicarsi alle scommesse sportive online sul golf.

Rispetto ad altri sport, il golf è meno spettacolare dal punto di vista fisico, ma estremamente accattivante: è uno sport basato sulla precisione, la calma e l’abilità, e richiede ai giocatori di fare risultati sotto pressione.

Contrariamente a quanto si pensa comunemente, il golf è una disciplina molto divertente che può anche portare molti profitti.