SCIOPERO NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Pieno sostegno della Cisl reggina

R. & P.

Il 9 dicembre 2020 i sindacati della Pubblica amministrazione di Cisl,

Cgil e Uil hanno dichiarato sciopero nazionale della categoria della

PA.

La Cisl Metropolitana di Reggio Calabria manifesta il proprio

sostegno, per un’iniziativa di forte impatto sindacale e sociale

soprattutto, per cambiare e migliorare per la sicurezza nel lavoro

nelle PA, e per portare avanti una battaglia di rappresentanza per le

assunzioni in tutti i settori pubblici e per il rinnovo del contratto.

Accolgo in pieno l’appello della Segretaria nazionale Annamaria

Furlan, attraverso il quale invoca l’esclusivo bisogno di riforma e

innovazione di un settore strategico come la PA, bramosa di un grande

piano di digitalizzazione, formazione, e di attrazione di

investimenti. La battaglia dei lavoratori pubblici è la battaglia di

tutti noi!

Rosy Perrone