SCELTA TRA DIDATTICA A DISTANZA O IN PRESENZA Spirlì lavora a una nuova ordinanza

Catanzaro – Una nuova ordinanza in materia di didattica che preveda la possibilità di scelta tra lapresenza e quella a distanza. E’ quella su cui sta lavorando il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì in vista della ripresa delle lezioni in presenza alle superiori prevista per lunedì prossimo.

Lo ha annunciato lo stesso Spirlì in una diretta su Facebook.

Una ordinanza, ha detto, “per la tutela della salute di studenti e personale scolastico”.

“La tutela dei ragazzi – ha detto non è un giochino tra uffici o partiti politici piuttosto che genitori del si o del no. La dad è una esigenza però, nel rispetto di chi non la pensa in questo modo, ritengo che sia buona la proposta sulla quale stiamo lavorando.

Stiamo mettendo in piedi una ordinanza con la proposta della didattica integrata: una scelta delle famiglie d’accordo con le scuole. Alcuni ragazzi lavoreranno da casa e altri in presenza”.

L’ordinanza dovrebbe essere emessa in giornata.