SCELGO LOCRI Problematica cimitero cittadino:”Liberiamolo dalle erbacce”

R. & P.

Nonostante il consigliere Sainato ed il sindaco Calabrese non perdano occasione per raccontarci che loro hanno liberato il cimitero dal malaffare, pregevole azione di cui ringrazieremo le autorità giudiziarie a sentenza definita, ricordiamo all’Amministrazione comunale tutta che il cimitero andrebbe, nel frattempo, liberato anche dalle sterpaglie, almeno per rispetto ai nostri cari defunti. Quello sì che sarebbe compito loro! Il minimo, tra l’altro.

Le fotografie segnalateci dai cittadini testimoniano la totale assenza di decoro e uno stato di abbandono!

Cogliamo l’occasione anche per ricordare a “TUTTI PER LOCRI” che il gruppo di opposizione “SCELGO LOCRI” aveva chiesto e sollecitato l’istituzione di una apposita commissione sul cimitero cittadino, continuiamo a credere sia necessario un confronto politico sulla gestione passata e futura (pubblica, per quanto ci riguarda) visto che tanto le erbacce quanto le edificazioni più o meno regolari prolificano al pari di quando “c’era” il malaffare.

MOVIMENTO CIVICO SCELGO LOCRI