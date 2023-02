SCELGO LOCRI Carlo Previte formalizza le sue dimissioni dal civico consesso

di Redazione

LOCRI – “In data 20 febbraio 2022, il dott. Carlo Previte, consigliere comunale appartenente al gruppo di minoranza “Scelgo Locri”, ha formalizzato le dimissioni dal civico consesso che aveva preannunciato in data 04.01.2023, firmando, congiuntamente al capogruppo Vincenzo Carabetta ed ai consiglieri Michele Ratuis e Anna Garreffa e Sofia Passafaro, un duro ed inusitato documento di dimissioni, destinato a pesare come macigno sul futuro politico-amministrativo della città”.

Lo scrive in una nota, pervenuta in redazione, il gruppo politico Scelgo Locri.

«Come si ricorderà – continua la nota – le dimissioni sono state elaborate giorno 04.01.2023 e, come appare evidente, l’accelerazione di tale drastica decisione è da ricercare nella nota prot. 30604 del 29.12.2022 con la quale il sindaco F.F. chiedeva al presidente del Consiglio comunale la convocazione della conferenza dei capigruppo “…per presentare la bozza del regolamento di Polizia Mortuaria…”, atto, questo, inusiatto, non solo perché raramente si è vista una simile richiesta ma anche perché interveniva dopo le dimissioni “irrevocabili” dalla carica di sindaco presentate da Giovanni Calabrese con nota del 14.12.2022 e soprattutto dopo che per anni la minoranza consiliare aveva chiesto, invano, la convocazione di una commissione consiliare speciale di inchiesta sui fatti del Cimitero. Ecco, quindi – rimarca Scelgo Locri – che assume particolare rilevanza la motivazione delle dimissioni, così riportata nel documento: “Con numerosi atti è stata portata all’attenzione delle forze di Polizia, della Procura ordinaria e di quella contabile, una serie di atti e comportamenti, commissivi e omissivi, che divergono dalla corretta e sana gestione amministrativa dell’ente. Da ultimo, abbiamo tentato di accendere un faro sulle anomale attività e lavori intrapresi all’interno del cimitero comunale che, tuttavia, ad oggi non ha consentito di fare piena luce sull’intera vicenda e relativamente al quale non comprendiamo come mai, solo ora, a Consiglio comunale sostanzialmente sciolto, riceviamo la richiesta di convocazione della conferenza dei capigruppo per esaminare la bozza del regolamento cimiteriale che era stato annunciato da anni”».

«Oscure appaiono le motivazioni effettive – prosegue Scelgo Locri – che hanno portato il sindaco F.F. a richiedere in modo formale al presidente del Consiglio tale convocazione, quasi come a volerne lasciare traccia. Certo è che le dimissioni della minoranza hanno bloccato tale strana iniziativa che, ad oggi non è stata riproposta. La rilevanza politica delle motivazioni poste a base delle dimissioni è tale da influire, come sembra ormai chiaro a tutti “gli addetti ai lavori”, lo stallo nelle trattative politiche per la formazione delle liste che concorreranno al rinnovo del Consiglio comunale della città. Tale documento, ad oggi, è stato pienamente condiviso dalla sezione cittadina del P.D. e dallo storico movimento cittadino “Locririnasce” e, coerentemente, alcuni appartenenti all’originaria lista Scelgo Locri, chiamati a subentrare in Consiglio comunale, hanno declinato l’invito. Ad essi – conclude la nota – va attribuito il merito di aver anteposto i valori di appartenenza, lealtà verso i propri elettori, perseguimento di politiche improntate a legalità, trasparenza e coerenza».