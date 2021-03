SBARRA SEGRETARIO GENERALE CISL Il plauso della politica e della società civile calabrese

DI SEGUITO LE NOTE STAMPA DI PLAUSO ALL’ELEZIONE DI LUIGI SBARRA A SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL, IN ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO ALLA NOSTRA REDAZIONE

di NICOLA IRTO – Candidato alla presidenza della Giunta Regionale

“Quella di Luigi Sbarra, eletto segretario generale della CISL, è una grande affermazione democratica all’interno del mondo sindacale e rappresenta il meritato riconoscimento di una vita di impegno al servizio dei lavoratori”.

Lo afferma Nicola Irto, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, che prosegue: “Sbarra è un calabrese arrivato al vertice del sindacato italiano dopo essere partito da questa terra così bella e così problematica, in cui le battaglie per i diritti dei lavoratori hanno segnato una lunghissima stagione di emergenza, purtroppo non ancora conclusa.

Il segretario Sbarra, proprio per questo suo percorso, conosce bene non solo la complessa e articolata macchina organizzativa del sindacato, che saprà guidare con autorevolezza, ma anche il merito dei problemi del mondo del lavoro che, oggi più che mai, richiedono un rinnovato protagonismo delle parti sociali.

Sono certo che, con lui, la CISL saprà dimostrare come sempre grande attenzione al Mezzogiorno e alla nostra regione che richiedono, specie in questa fase di revisione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, un particolare sforzo delle istituzioni per colmare il ritardo di sviluppo di questa parte dell’Italia che ha voglia di rialzarsi e guidare la rinascita del Paese”.

—————————————————————————————-

di MARIA GRAZIA LAGANA’ FORTUGNO – Già Parlamentare

“Mi congratulo di vero cuore con Luigi Sbarra, eletto segretario generale della Cisl con un consenso larghissimo, a coronamento di un lungo percorso condotto all’interno del sindacato partendo dal territorio e avendo sempre a cuore le esigenze dei lavoratori”.

Lo afferma Maria Grazia Laganà Fortugno, già deputata della Repubblica, che prosegue: “Sbarra è un figlio della mia terra, ed è per me motivo di gratificazione vedere che i calabresi come lui sappiano assumere le più alte responsabilità, al culmine di anni di impegno a difesa delle categorie più deboli e per l’affermazione dei diritti e della legalità.

Sono certa che l’azione della CISL, sotto la guida di Luigi Sbarra, continuerà a rappresentare un punto di riferimento per milioni di persone in un momento storico difficile nel quale è necessario che il sindacato italiano esprima autorevolezza e capacità di confronto e dialogo sulle questioni che riguardano il mondo del lavoro”.

di MARCELLO ANASTASI – Capogruppo “Io Resto in Calabria” in consiglio regionale

“L’elezione di Luigi Sbarra a segretario generale della Cisl è il giusto coronamento di un percorso di impegno che lo ha visto in questi anni sempre ed intensamente al fianco dei lavoratori ed a sostegno della ‘causa’ del lavoro che garantisce a tutti condizioni di dignità e serenità”.

È quanto afferma il consigliere regionale Marcello Anastasi (capogruppo di ‘Io resto in Calabria) il quale sottolinea “il supplemento d’impegno cui sarà chiamato il nuovo segretario nell’attuale fase economica, momento fra i più difficili dal dopoguerra ad oggi”.

“È motivo d’orgoglio avere un calabrese, un reggino, alla guida della Cisl nazionale. Piglio deciso, grande determinazione e visione del futuro ne fanno l’uomo giusto al posto giusto. Sono certo che da questa nuova prestigiosa postazione – conclude Marcello Anastasi – Luigi Sbarra saprà dare un valido e fattivo contributo nelle grandi battaglie sindacali a difesa di diritti fondamentali e per la ricostruzione economica del Paese con uno sguardo attento anche al Mezzogiorno ed alla Calabria”.