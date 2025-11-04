di Teresa Peronace

SANTA DOMENICA DI PLACANICA – Domenica 9 novembre, al Santuario di Nostra Signora dello Scoglio, fondato da Fratel Cosimo, oltre mezzo secolo fa, a Santa Domenica, si terrà il Giubileo dei Catechisti con Mandato, appuntamento di grazia e di comunione che attende tutti gli operatori della catechesi della Diocesi di Locri-Gerace, promosso dall’Ufficio Catechistico Diocesano.

Sarà un’occasione di incontro, preghiera e rinnovato impegno missionario per quanti, con dedizione e passione, annunciano la Parola di Dio nelle nostre comunità, educando alla fede con la testimonianza della vita.

Alle ore 10:00 è previsto il ritrovo e la meditazione comunitaria, seguita dalla processione verso il Santuario; alle ore 11:00 la Santa Messa Giubilare con il Mandato Diocesano, presieduta da S.E. Mons. Francesco Oliva, che conferirà il mandato a tutti gli operatori della catechesi. Un momento di profonda spiritualità e di fraternità ecclesiale, per riscoprire la bellezza di essere “pellegrini di speranza”, al servizio della Parola e del Vangelo nella nostra terra. Tutti i catechisti e gli operatori pastorali sono invitati a partecipare.