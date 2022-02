SANTUARIO “MADONNA DELLO SCOGLIO” Una messa per la pace

Domenica, alle ore 10:00, sua eccellenza il vescovo,

monsignor Francesco Oliva, celebrerà una santa Messa, presso il

santuario Nostra Signora dello Scoglio, fondato da Fratel Cosimo in

Santa Domenica di Placanica, per la pace in Ucraina.