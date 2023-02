SANT’ILARIO DELLO IONIO Storie Migranti/5: la viva voce dei rifugiati e la narrazione di Rossella Scherl sui profughi istriani

R. & P.

Per “Storie Migranti/5” dal Kashmir alla Calabria: la guerra, l’addio alla propria terra, l’arrivo in Italia, la nuova vita in Calabria; dalla viva voce della famiglia Matloob, la loro storia di rifugiati e le speranze per il futuro.

Dal presente al passato con i profughi istriani nella narrazione di Rossella Scherl, autrice del romanzo “Pepi l’americano” (Rubbettino editore), letture di Bernardo Migliaccio Spina.

Foto e video contribuiranno alla vividezza delle storie raccontate.

L’incontro, promosso e organizzato dalla Eurocoop Jungi Mundu, ente gestore del progetto di accoglienza SAI-Ferruzzano, logisticamente allocato sul territorio di Sant’Ilario, nell’ambito dell’attività di sensibilizzazione e inclusione finalizzata a un vivere armonico in contesto multiculturale, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale si terrà venerdì 3 febbraio, a partire dalle ore 17.30, nelle sale di Palazzo Speziali-Carbone a Sant’Ilario dello Ionio.

Interverranno il sindaco di S. Ilario, Giuseppe Monteleone, il sindaco di Ferruzzano, Silvio Pizzi, il presidente della Eurocoop Jungi Mundu, Rosario Zurzolo.