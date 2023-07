R. & P.

CONDOJANNI – Vini d’eccellenza accompagnati dai migliori piatti della tradizione e angoli di incantevole bellezza per “Le vie del Vino”, nel borgo antico di Condojanni, a Sant’Ilario dello Ionio. Grande successo per l’evento enogastronomico promosso e organizzato dall’associazione di impegno sociale “Libellula”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Sant’Ilario dello Ionio, in collaborazione con Gal Terre Locridee, associazione culturale Condokore e Cooperativa Pathos.

Un percorso tra aromi e sapori della provincia reggina, lungo le strade che portano al Castello medioevale, tra vicoli e panorami suggestivi, per una serata festosa che ha visto protagoniste le migliori cantine dell’area metropolitana: Stoli, Baccellieri, Ceratti, Capo Zefirio, e le aziende aderenti al Consorzio dei vini “Terre di Reggio Calabria” e le aziende aderenti al Consorzio DOC Bivongi. Dall’ingresso in Piazza Uria, passando per via Idomineo, fino a piazza Vecchia e via S. Antonio, tutte affollate, è stata grande la partecipazione per l’evento nel borgo.

Tra gli ospiti della serata, oltre al primo cittadino di Sant’Ilario, Giuseppe Monteleone, e agli amministratori comunali, anche rappresentanti delle istituzioni provinciali e regionali e sindaci dei comuni vicini. Le produzioni enogastronomiche sono state valorizzate dalla puntuale organizzazione e dalla bellezza del luogo, il tutto arricchito dalle note musicali del duo Massimo Cusato e Aldo Gurnari con il live “Aspromonte greco: identità senza tempo”. Premiato l’impegno, attento e appassionato, dell’associazione “Libellula”, presieduta da Maria Simone e composta da Katia Marte, Elvira Managò, Ornella De Domenico, Marianna Ferlisi, Rita Bruzzese, Ida Manco, Mariella Capogreco, Emanuela Mandarano.