di Redazione

SANT’ILARIO DELLO IONIO – Sta per partire il progetto “Mai più soli”, ideato da SicurPiana e sostenuto dal Comune di Sant’Ilario dello Ionio, a favore delle fasce più deboli della popolazione.

L’iniziativa è rivolta in particolare alle persone anziane che vivono da sole, lontane da figli o parenti che possano fornire loro assistenza e supporto. L’obiettivo è garantire una presenza costante e un affiancamento continuo, rispondendo tempestivamente alle loro esigenze quotidiane.

Un innovativo sistema tecnologico permetterà il collegamento diretto con una centrale operativa a distanza, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7: operatori specializzati interagiranno con gli utenti, monitoreranno la loro situazione e interverranno in caso di necessità, garantendo così sicurezza e tranquillità agli utenti.

«Le politiche sociali rappresentano un punto cardine della nostra azione amministrativa – spiega il sindaco Pasquale Brizzi – Per questo abbiamo deciso di sostenere “Mai più soli” e, al fine di rendere il servizio fruibile alla comunità garantiremo con risorse del Comune l’iniziale avvio del progetto, coprendo il canone di attivazione e la parametrizzazione del kit fino alla disponibilità di fondi in bilancio. Tutelare i soggetti fragili, migliorando la loro qualità di vita e garantendo maggiore sicurezza, è per noi un impegno prioritario, essenziale per il benessere della comunità tutta. E questo progetto è un tassello importante in questa direzione».

La domanda per usufruire dei servizi previsti da “Mai più soli” dovrà essere presentata entro il 24 febbraio 2025 all’indirizzo protocollosantilario@asmepec.it o consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Sant’Ilario dello Ionio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.