SANT’AGATA DEL BIANCO Sabato lo spettacolo teatrale del Gruppo Spontaneo

Stratificazioni Festival – il 3 ottobre spettacolo teatrale sui 5 martiri di Gerace, a cura del Gruppo Spontaneo.

“Fuori dalla storia…come sempre”: è questo il titolo dello spettacolo teatrale messo in scena dal “Gruppo Spontaneo” di Bovalino, che ripercorre le vicende storiche dei 5 martiri di Gerace, con la regia di Pino Ammendolea ed Enzo Marzano. Dopo varie tappe nei diversi paesi della Jonica ed un doppio appuntamento a Reggio Calabria, la compagnia bovalinese porterà in scena questo interessante lavoro a Sant’Agata del Bianco (RC), sabato 3 ottobre alle ore 18:45, presso la Piazzetta di Palazzo Borgia, nel cuore del borgo antico. Un appuntamento col teatro e con la storia, considerata la ricorrenza del 2 ottobre, giorno in cui avvenne la fucilazione dei cinque giovani coraggiosi che, nel lontano 1847, sacrificarono la propria vita per un ideale di giustizia e libertà. Anche il luogo dell’evento riveste un significato particolare ed importante, in quanto era proprio “Palazzo Borgia” la sede in cui i rivoluzionari santagatesi si riunivano con il martire Rocco Verduci. Il testo dello spettacolo, oltre le collaborazioni di Pino Macrì e Carlo Pascale, è tratto da “La luna è nera” di Gaudio Incorpora, un libro che parte proprio da Sant’Agata, facendo riferimento alla casa dell’Arciprete Vincenzo Tedesco. Per l’occasione, inoltre, verranno letti i nomi dei santagatesi che hanno partecipato a questa storica rivoluzione.