di Simona Masciaga (foto fonte AdnKronos)

SANREMO – Via alla seconda serata tra polemiche e rock. Certamente la scelta della stupenda Bianca Balti in abiti creati appositamente dai migliori stilisti italiani, hanno messo in evidenza una fisicità marmorea invidiabile. Elegantemente scende dalla scala (traballante) dell’ Ariston come una nuvola azzurra che, tra piume e lustrini ideati da Alessandro Michele maison Valentino, presentano una profonda scollatura tra il vedo e non vedo, che sottolinea perfettamente il breve passo tra raffinatezza e volgarità.

Inconfondibile il taglio Armani del secondo abito blu notte: morbido, attillato e sensuale, mette in evidenza la classe della top model già quarantenne.

Un vero capolavoro di sensualità il terzo abito effetto nude creato da Simone Rutigliano per Fendi: un luccicante argento fascia il corpo della Balti donandole il top dell’ eleganza.

Dignitosamente e, con orgoglio dimostrato nella lotta contro il cancro, la co- conduttrice della seconda serata sanremese, ha accettato di indossare uno slip dress bianco, impreziosito da strass e ricami con stola di marabù rosa, firmato Cavalli che mette in mostra le cicatrici sul ventre della statuaria modella.

Per quanto riguarda le canzoni esibite, sicuramente Simone Cristicchi, con “Quando sarai piccola” ha già ottenuto il premio, da noi virtualmente istituto, “Amore filiale e dolcezza”.

Riascoltando i brani proposti, a nostra opinione, il miglior testo è del nostro conterraneo Brunori SAS con ” L’albero di noci”: poetico, espressivo e raffinato, nella sua sillogia evocativa ricercata ma comprensibile.

Contrariamente a molti altri testi che, attraverso la musicalità, mirano a perdurare nel tempo (tipo Volare, di Modugno o L’ Italiano di Cutugno) qui ci troviamo davanti ad un vero e proprio cantautore radicato nella sua origine il quale, attraverso la musica pone al centro la vera sensibilità umana nei confronti di temi universali, emozioni soggettive addirittura inserendosi in un nuovissimo contesto di sensibilità artistico- musicale. Stasera la terza serata.