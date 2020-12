SANITA’ PUBBLICA Le priorità del Corsecom alla luce dei finanziamenti

R. & P.

Il CORSECOM, nell’evidenziare le pesanti responsabilità di quanti hanno lasciato inutilizzati, in questi anni, importanti finanziamenti destinati ad interventi di edilizia sanitaria, guarda con molta attenzione ai recenti provvedimenti in materia, che possono rappresentare una importante opportunità di rilancio per il nostro sistema sanitario locale.

Ci si riferisce in particolare alla possibilità di avvalersi, in base a quanto disposto dalla Legge n. 60/2019, all’art. 6 comma 4, dell’agenzia nazionale INVITALIA, la controllata del Ministero dell’ Economia, quale centrale di committenza per i progetti di edilizia sanitaria, già finanziati e non realizzati.Con il DCA n° 77/2020, è stato approvato lo schema di convenzione e l’ Azienda Sanitaria di Reggio Calabria ha inserito alcuni degli interventi fermi da anni.

In particolare:

1) Adeguamento Presidio ospedaliero di Locri, finanziato con l’ art. 20 della Legge 67/88 per un importo di 14,5 milioni di euro,con delibera n. 555/2015, per il quale è disponibile il progetto preliminare e sono state effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica della struttura. L’importo previsto per i lavori è di 10.169.255 ;

2) Casa della Salute di Siderno, finanziato con il Piano di Azione e Coesione 2014-2020, per un importo di circa 10 milioni di euro, con delibera n. 410/2012, per il quale è disponibile il progetto preliminare e sono state effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica della struttura. L’importo previsto per i lavori è di 6.810.000 ;

3) Completamento poliambulatorio di Caulonia, finanziato con l’ art. 20 della Legge 67/88 per un importo dper un importo di circa 900 mila euro, con delibera n. 367/2008, per il quale è disponibile il progetto definitivo, ma è necessario l’aggiornamento della progettazione attualmente disponibile. L’importo previsto per i lavori è di 600 mila euro ;

4) Riqualificazione e adeguamento normativo del Padiglione Piastra (sale operatorie) del Presidio ospedaliero di Locri, finanziato con Legge n. 232/2016, art. 1, commi 602 e 603, rientrante tra le Iniziative INAIL – DPCM 24/12/2018 per un importo di 13,5 milioni di euro, per il quale sono disponibili attualmente solo le indicazioni programmatiche.

L’avvio della gara per la progettazione è subordinato alla definizione dell’iter procedurale previsto dall’ INAIL. La gara per i lavori sarà effettuata dall’ INAIL. E’ stato richiesto all’ INAIL un incremento del finanziamento previsto con il DPCM 24/12/2018. Per quanto riguarda l’adeguamento P.O. di Locri, finanziato con l’art. 20 della Legge 67/88 e la realizzazione della Casa della Salute di Siderno, finanziata con il Piano di Azione e Coesione 2014-2020, INVITALIA può procedere rapidamente, essendo state già effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica delle strutture, alla progettazione definitiva ed esecutiva.

Adesso occorre stare molto attenti perché abbiamo imparato, a nostre spese, che non basta la firma di una convenzione perché l’ intervento si realizzi nei tempi previsti.E’ arrivato il momento di attuare un cambio di passo invocato, a parole, da molti, ma mai attuato nella pratica. Per farlo, dobbiamo far sentire forte la nostra presenza come comunità, come voce collettiva che all’unisono tenga accesi i riflettori sulle esigenze e sulle aspettative di un territorio considerato da tempo periferia. Come l’emergenza Covid ha ben evidenziato, la salute è un bene comune che deve essere tutelato e salvaguardato nell’interesse del singolo e di tutta la collettività.

C’è necessità di una riorganizzazione complessiva del sistema, di stabilire modalità di partecipazione, di dare sistematicità alle proposte, di monitorare e di esercitare un costante “controllo sociale”, di far valere la dignità di un intero territorio ridotta, da tempo, ad un aspetto più formale che sostanziale.La Locride ha capacità ed intelligenze da cui possiamo certamente ripartire. Chiamiamole a raccolta, facciamole lavorare insieme e guardiamo avanti con fiducia e determinazione.

La segreteria del Corsecom