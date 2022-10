SANITÀ L’appello di una mamma per sua figlia Maria Pia

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO L’APPELLO DI MAMMA SIMONA COLUCCIO PER SUA FIGLIA MARIA PIA:

La sanità calabrese ci contringe a scegliere, noi per tutelare la salute della nostra piccola abbiamo deciso di prenotare fuori privamente per fare un esame, visto che da 10 giorni ci rimandano senza avere certezze, siamo delusi e amareggiati, non si può giocare con la salute di un ‘anima innocente come Pia.

La piccola necessita di questo esame per modificare alcuni farmaci visto che da qualche settimana, le sue condizioni si sono aggravate, penso che ogni mamma farebbe qualsiasi cosa per non vederla soffrire, oggi io chiedo giustizia per me, per mia figlia, e per tutte le persone alle quali occorre questo esame.

Ci troviamo davanti a muri di gomna, istituzioni sorde, mute, ma io continuerò a lottare per amore della mia piccolina e non solo.

MAMMA DI MARIA PIA