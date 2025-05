R. & P.

Il gruppo del Pd in Consiglio regionale denuncia con forza la grave situazione che sta interessando la sanità in Italia e, in particolare, nella nostra regione. I dati diffusi dal rapporto annuale dell’Istat nel 2024 mostrano un quadro allarmante: quasi 6 milioni di italiani, pari al 9,9% della popolazione, hanno dovuto rinunciare a visite ed esami specialistici a causa della difficoltà di accesso al sistema sanitario nazionale. Un dato che, purtroppo, non può essere ignorato, soprattutto in una regione come la Calabria, già penalizzata da anni di sottofinanziamento e carenza di servizi. Le liste d’attesa interminabili, la carenza di personale e la continua diminuzione dei fondi destinati alla sanità pubblica stanno trasformando la salute in un privilegio per pochi, con un ampliamento delle disuguaglianze socioeconomiche.

“Il sistema sanitario – dichiarano i consiglieri del Pd – non è in grado di rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, e le strutture pubbliche sono al collasso. Mentre il settore privato avanza, diventando un’alternativa per chi può permetterselo, chi appartiene alle fasce di reddito medio-basse o vive nel Mezzogiorno si trova costretto a rinunciare alle cure necessarie o ad aspettare mesi per una visita specialistica. L’approfondimento dell’Istat conferma anche una preoccupante tendenza: la sanità pubblica continua a subire tagli costanti, con una spesa sanitaria che, nel 2024, si è fermata al 6,6% del Pil, ben al di sotto della media europea, che si attesta al 9,1% in Germania e all’8,5% in Francia e nonostante le diverse proposte legislative presentate dal Pd ad ogni livello e rimaste senza esito. La Calabria, già afflitta da una storica carenza di risorse, sta pagando un prezzo altissimo per queste politiche, con cittadini che si vedono costretti a fare scelte dolorose e inaccettabili per garantire la propria salute. Il Pd ribadisce con fermezza che il diritto alla salute non può essere subordinato a logiche di mercato. La sanità deve restare un diritto universale e non un privilegio per pochi”.