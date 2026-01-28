R. & P.

<<La Regione Calabria si sta dotando di una legge sull’uso dell’intelligenza artificiale. Un’iniziativa importante per rendere il sistema Calabria più moderno e innovativo, che ho contribuito a rafforzare estendendo l’applicazione dell’IA anche al settore sanitario, dove può incidere positivamente su alcune delle principali criticità>>.

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta, illustrando l’emendamento che introduce la sperimentazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in sanità, in particolare per la riduzione delle liste d’attesa. L’obiettivo è ottimizzare le agende di prenotazione, limitare i tempi di inattività tra una prestazione e l’altra e garantire un accesso più tempestivo alle cure per i cittadini.

L’emendamento punta inoltre a rafforzare la Medicina territoriale attraverso la sperimentazione di sistemi intelligenti di monitoraggio da remoto, capaci di seguire i pazienti cronici direttamente a domicilio. Una misura che consentirebbe di alleggerire la pressione sui Pronto Soccorso e sui reparti ospedalieri, migliorando al contempo la continuità assistenziale.

<<Introduciamo – specifica Giannetta – la disciplina dell’uso dell’intelligenza artificiale anche a supporto delle decisioni diagnostiche, con l’obiettivo di ridurre il margine di errore e facilitare l’individuazione delle patologie più complesse>>.

<<L’intelligenza artificiale – conclude – è già parte integrante della nostra società contemporanea e, se utilizzata in modo sapiente e responsabile all’interno di un quadro normativo definito, può contribuire a innovare e rendere più efficienti sistemi nei punti più critici. A tal fine proponiamo sperimentazioni e progetti pilota in collaborazione con le università calabresi, anche per la formazione dei dirigenti e del personale sanitario coinvolto. Gli esiti delle sperimentazioni verranno poi valutati per una possibile estensione all’intero sistema sanitario. È un passo significativo per migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini calabresi>>.