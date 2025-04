R. & P.

ROMA – <<Quanto è avvenuto nelle Commissioni Bilancio e Sanità del Senato è la riprova che il Parlamento, quando le opposizioni sono unite e non ci sono prevaricazioni regolamentari, può fermare disastri come quello che si stava verificando non solo con i due emendamenti al ddl sulle prestazioni sanitarie, ma con l’intero impianto del provvedimento>>. Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico al Senato, alla conferenza stampa, organizzata dal Pd con la segretaria Elly Schlein, sulla sanità pubblica e sul ddl Prestazioni sanitarie in discussione a Palazzo Madama al Senato.

<<Abbiamo sventato un peggioramento di un ddl che è già un pasticcio e un ulteriore tentativo di privatizzare i servizi alla persona che riguardano l’assistenza sanitaria. Ringraziamo le organizzazioni sindacali e le associazioni che nei giorni scorsi ci avevano sollecitato a tener duro. Lo abbiamo fatto, abbiamo tenuto duro e quindi siamo riusciti almeno a contenere i danni di un ennesimo provvedimento bandiera, fallimentare, che segue il decreto propaganda che avrebbe dovuto accorciare le liste d’attesa per le visite e gli accertamenti sanitari e che non l’ha fatto. La verità è che questo governo sta cercando sempre, senza ovviamente dirlo in modo esplicito, di privatizzare la sanità pubblica. Un tentativo contro il quale noi continueremo ad opporci>>.