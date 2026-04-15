R. & P.

REGGIO CALABRIA – Si è svolta ieri mattina presso Palazzo Campanella la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “La vita è una cosa meravigliosa, proteggiamola insieme”, un importante progetto di formazione e sensibilizzazione sanitaria promosso da realtà del volontariato attive sul territorio.

Ad aprire l’incontro è stato il consigliere regionale capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta, che ha voluto innanzitutto rivolgere un ringraziamento agli organi di informazione presenti e ai promotori dell’iniziativa: l’Associazione di Volontariato di Protezione Civile PROCIV ARCI Rizziconi OdV, il Centro di formazione BLSD “Cristiano Papasidero”, il presidente dott. Antonino Gerace, nonché le associazioni “L’amicizia di Cristiano” e “I battiti di Matteo”.

«L’evento che presentiamo oggi – ha dichiarato Giannetta – rappresenta molto più di un momento formativo: è un forte richiamo al senso di responsabilità sociale che ciascuno di noi è chiamato ad assumere. La formazione sanitaria, in questo caso incentrata sulla rianimazione cardiorespiratoria e disostruzione delle vie aeree, deve diventare un sapere diffuso, accessibile a tutti, perché attraverso semplici manovre è possibile salvare vite umane».

Giannetta ha sottolineato il valore simbolico e istituzionale della presentazione presso Palazzo Campanella, definendolo “la casa di tutti i calabresi”, ribadendo il ruolo delle istituzioni nel sostenere e valorizzare iniziative che nascono dal volontariato e che contribuiscono a costruire comunità più consapevoli e solidali.

Particolare rilievo è stato dato alle giornate formative in programma il 17 e 18 aprile a Rizziconi, che vedranno la partecipazione di 76 istruttori qualificati provenienti da tutta Italia, grazie al contributo dell’International Training Center Squicciarini Rescue di Roma. Un dato che, secondo Giannetta, «testimonia l’alto livello scientifico e organizzativo dell’iniziativa».

Un passaggio significativo dell’intervento ha riguardato il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni sportive: «Portare la formazione sanitaria tra i giovani significa investire in una cultura della prevenzione e della tutela della vita. Scuole e sport sono luoghi in cui si formano non solo competenze, ma anche coscienza civica e senso di comunità».

Le due giornate – completamente gratuite e di altissimo profilo formativo- rappresentano, dunque, un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra istituzioni, volontariato e territorio, capace di generare un impatto reale sulla vita delle persone. Basti considerare che hanno già aderito 1200 partecipanti, un numero che crescerà nei prossimi giorni.

In conclusione, il consigliere regionale ha rivolto un sentito ringraziamento a promotori, istruttori, volontari e partecipanti, incoraggiandoli a proseguire nel loro impegno: «Ogni competenza acquisita può trasformarsi in una possibilità di vita per qualcun altro».

L’appuntamento dunque è a Rizziconi il 17 e il 18 Aprile.