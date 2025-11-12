SPECIALE di Enzo Lacopo © 2025
AGNANA CALABRA – Una serata splendida quella trascorsa la sera di San Martino 2025 nella comunità Agnanese all’insegna di canti, balli di gruppo, cerimonie religiose e degustazione di prelibatezze culinarie tradizionali, preparate nei vari stand a cura della Pro Loco cittadina.
I due Comuni aspromontani di Agnana Calabra e Canolo in simbiosi, hanno realizzato un evento partecipato da molti buon gustai, giunti dal comprensorio Locrideo.
Le immagini e il video realizzati come sempre dal nostro Reporter Enzo Lacopo.
