Lo studente ha avuto la meglio con la lista numero 1 in un serrato testa a testa con Lucia Versaci ed Elisabetta Alvaro, affermandosi sul filo di lana per un pugno di voti; nel gennaio prossimo l’insediamento con i nuovi componenti il Consiglio comunale che si conosceranno a breve dopo le più opportune verifiche. La piena soddisfazione della dirigente scolastica Festa: “Oggi è un bellissimo giorno non solo per l’istituto comprensivo ma per tutta la cittadina sanluchese”, cui ha fatto eco la referente del progetto, professoressa Mammoliti: “L’entusiasmo e l’emozione di questi ragazzi ci fa ben sperare per il futuro”.

di Antonio Baldari

SAN LUCA – Vincenzo Alessandro Giorgi è il nuovo baby-sindaco di San Luca. “O paisi” ha il suo nuovo primo cittadino dei più piccoli con un ideale passaggio del testimone, e quindi della fascia tricolore ereditata da Marika Pelle che ha governato la cittadina reggina nell’ultima legislatura; è stato un serrato testa a testa tra il sopraccitato neo sindaco ed i suoi competitor, due ragazze, tali Lucia Versaci ed Elisabetta Alvaro, come del resto è stato democraticamente certificato nel più trasparente degli spogli condotto negli uffici comunali di corso Corrado Alvaro, 2, alla presenza del funzionario civico, Lorenzo Agresta; del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “San Luca-Bovalino”, Margherita Festa; della referente del progetto, Maria Mammoliti e giustappunto dei sopraccitati candidati a sindaco, Alvaro, Giorgi e Versaci.

Molto palpabile era l’emozione in tutti i presenti, e particolarmente nei tre candidati allo scranno più alto del consesso civico dei ragazzi che ci tenevano tantissimo a ben figurare, cosa, questa, che è ben riuscita se è vero, com’è vero, che l’esito finale ha visto prevalere Giorgi, vincente con la lista n. 1 “Grandi sogni in piccole mani” grazie a 46 voti ottenuti, e con Versaci che ne ha inanellati appena cinque in meno, 41, ed Alvaro che ne ha totalizzati una lunghezza sotto quest’ultima e dunque 40: non c’è che dire, una lotta al cardiopalmo, fino all’ultimo voto – è proprio il caso di dirlo! – che ha però posto in bella evidenza l’ottima performance di tutti e tre gli studenti.

A margine dell’adrenalinico momento vissuto nella Casa comunale di San Luca, sono state registrate le prime considerazioni a caldo qui di seguito riportate: “Oggi è un bellissimo giorno non solo per l’istituto comprensivo ma per tutta la cittadina sanluchese – ha affermato la dirigente scolastica Festa – l’importanza di questa iniziativa, che segna una fruttuosa collaborazione con il Comune di San Luca, sta nel valore essenziale di esercitare la fondamentale pratica di cittadinanza attiva facendo sentire la propria voce – ha epilogato la preside reggina – ed al contempo conoscendo gli organi più rappresentativi attraverso i quali avanzare le proprie richieste, i minori avranno i propri rappresentanti che daranno voce alle proprie istanze”; nota di colore, non è passato inosservato un primo, fitto, dialogo tra la Diesse ed il neo baby sindaco sui primi passi da muovere nell’immediato futuro.

Che viene sposato in pieno dalla referente progettuale Maria Mammoliti, stimata professionista con importanti quanto valorose esperienze maturate in Italia ed all’estero nonché docente proprio al plesso di via Indipendenza, che ha inteso dichiarare come “Seguo questo progetto dall’anno scorso, a cui tengo molto da sanluchese, e mi ha fatto immensamente piacere vedere proprio la palese emozione, in trepidante attesa, per l’esito finale di questa iniziativa – così la professoressa Mammoliti – ho trasferito la mia gioia a tutti e tre i candidati, anche e soprattutto alle ragazze che non sono state elette alla carica di sindaco ma che non devono essere preoccupate per questo, la carica di sindaco è importante, sì, ma è il Consiglio comunale che effettivamente lavora come organo unitario all’interno del quale si potrà far sentire la propria voce portando le soluzioni alla risoluzione dei vari problemi posti in essere – ella ha concluso – in ogni caso è da sottolineare come i ragazzi vadano abituati a queste forme di democrazia e di cittadinanza attiva”. Ed invero, l’auspicio è quello di avere dei rappresentanti per ogni classe, considerando tanto la scuola primaria quanto quella secondaria di primo grado, che hanno lavorato insieme fino a condividere idee e stilare programmi e stabilendo le candidature, in totale sinergia, condivisione e partecipazione financo alla realizzazione del simbolo che ha caratterizzato le singole liste: cosa abbastanza impegnativa che però, grazie all’entusiasmo ed al loro spiccato senso di partecipazione, dà il giusto input affinché si porti a termine il lavoro da svolgere. Che conoscerà l’alba nell’ormai imminente Nuovo Anno, 2026, allorché si avrà l’insediamento del neo sindaco e dei neo consiglieri, che saranno partecipati al termine delle più opportune verifiche effettuate al municipio di corso Alvaro: insomma, in attesa del sindaco degli…adulti “O paisi” si gode quello dei più piccoli che è cosa di non poco conto, tutt’altro! Ad maiora semper, raga!