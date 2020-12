SAN LUCA Servizio Striscia la Notizia La replica dell’Amministrazione comunale

R. & P.

La presente per comunicare che questa Amministrazione non condivide i contenuti del servizio di Striscia la Notizia su San Luca mandato in onda la sera del 14/12/2020.

Certamente le problematiche di San Luca sono innumerevoli e meritano una pronta risoluzione, ma distorcere artatamente la realtà non va bene.

Questo non è sano giornalismo; oggi si assiste sempre più alla destrutturazione dell’informazione soprattutto quando le notizie si danno per nutrire un pubblico affamato di qualsiasi informazioni. Non si può strumentalizzare la figura dei bambini per informare, è un abominio! Il messaggio che ieri sera Striscia la Notizia ha voluto veicolare è stato quello che a San Luca i bambini si addestrano per andare alla guerra, che sono avvezzi a manipolare armi e bombe molotov.

D’altronde siamo ben consci che i riflettori di San Luca si accendono solo in occasione di eventi delittuosi, di cronaca nera.

La presenza dei giornalisti in occasione delle manifestazioni, convegni e riunioni sui più disparati argomenti diversi dalla cronaca nera tenutasi a San Luca non si è mai notata.

Certo San Luca attende concreti segnali di sostegno da parte di tutte le Istituzioni alle difficoltà che l’affliggono e l’avvio di un percorso congiunto per trovare insieme alle una soluzione condivisa e ragionevole per il bene comune e il futuro della comunità del paese.

Preme rilevare che questa Amministrazione ha sempre avuto come riferimento istituzionale la Prefettura, che non ha mai lesinato il suo aiuto istituzionale a questa comunità; Istituzione quest’ultima che fungerà sempre da faro-guida, giusto riconoscimento della fondamentale importanza che riveste il ruolo di codesta Istituzione, finalizzato a far sentire forte e pregante la presenza dello Stato nel nostro territorio a garanzia dei valori di legalità, di giustizia, del dialogo e dell’imparzialità per il bene e l’interesse di tutta la comunità sanluchese.

Ancora preme evidenziare che questa Amministrazione ha sentito forte la necessità di instaurare una forte alleanza con l’Istituzione Scuola e con la Chiesa, nonché con le altre istituzioni presenti sul territorio, consapevole della valenza non solo pedagogica ma anche politico-culturale che esse rivestono per il bene ed il futuro dei ragazzi di San Luca.

Grazie ad un’indispensabile lavoro di squadra con tutte le istituzioni si potranno davvero fornire risposte concrete in un territorio in cui si avverte ancora forte la necessità di creare condizioni di crescita, partendo proprio dalle nuove generazioni.

Tutto ciò si potrà attuare sicuramente non attraverso un’informazione che diffonde immagini fuorvianti di un paese già per troppo tempo martoriato da numerosi problemi.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Domenico GIORGI

IL SINDACO

Bruno BARTOLO