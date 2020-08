SAN LUCA Ritrovamento cittadino: i ringraziamenti del sindaco Bartolo

R. & P.

Con queste poche righe intendo esprimere il più sincero ringraziamento dell’Amministrazione comunale per l’aiuto e la collaborazione che tutte le Forze dell’Ordine hanno prestato nelle ricerche del concittadino Manglaviti Sebastiano.

Un ringraziamento al Ten. Col. Pietro Marchetta dei Carabinieri Forestali, comandante operativo in campo che nell’occasione ha avuto l’arduo compito di coordinare le ricerche.

Un ringraziamento agli uomini della Guardia di Finanza del Soccorso Alpino che hanno ritrovato la persona scomparsa.

Ringrazio l’Arma dei Carabinieri coordinati dal Comandante Provinciale, col. Giuseppe Battaglia, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Luca, M.llo Michele Fiorentino e i suoi uomini che, dimostrando una notevole capacità d’immediatezza e con il consueto spirito di abnegazione che li contraddistingue, ha saputo mettere in moto nell’immediatezza la collaudata macchina dei soccorsi, contribuendo in maniera significativa al ritrovamento della persona scomparsa.

Alla stessa maniera ringrazio i Carabinieri Forestali della Stazione di San Luca nonché gli uomini della Polizia di Stato.

Inoltre voglio ringraziare i Vigili del Fuco che subito dopo l’annuncio della scomparsa, hanno allestito la base operativa a Polsi per coordinare le ricerche tecniche, gli uomini del Soccorso Alpino nonché i dipendenti dell’Azienda Calabria Verde che come di consuetudine, si sono mobilitati alla chiamata del dirigente dott. Mileto e del direttore del bacino Bonamico, geom. Fontana, coordinati in loco da tutti i capi operai, dimostrando di avere una profonda conoscenza del territorio aspromontano, hanno dato un notevole contributo alla ricerche del Manglaviti.

Non da ultimo un ringraziamento a tutti i cittadini sanluchesi che si sono uniti alle ricerche dimostrando senso di collaborazione e di umanità, facendo emergere il nobile spirito altruistico e solidale ed il senso d’appartenenza alla comunità.