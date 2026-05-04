Prima riunione del Consesso civico baby che però, contrariamente alla propria natura, dimostra di avere una buona maturità nello sviluppo delle varie iniziative poste in essere, di concerto con i commissari prefettizi in carica: tra le altre si segnalano quelle che vedranno una nuova fruibilità dei locali e degli spazi scolastici in vista del nuovo anno scolastico il prossimo mese di settembre, che vedrà anche una nuova unità in più, per le Prime classi, per i discenti in arrivo. In cantiere le “Olimpiadi” ed altre manifestazioni legate all’estate.

di Antonio Baldari

SAN LUCA – A San Luca, prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi che, come si ricorderà, venne eletto il decorso mese di dicembre, proprio nell’imminenza delle festività natalizie; ed invero, il Consesso civico baby della cittadina che diede i natali a Corrado Alvaro, si è riunito nella Sala consiliare del Comune di San Luca lunedì scorso, 27 aprile, sotto la presidenza del sindaco Vincenzo Alessandro Giorgi, per la discussione dei punti preventivamente posti all’ordine del giorno e per la consequenziale approvazione degli stessi.

Alla seduta erano presenti il summenzionato primo cittadino dei ragazzi sanluchesi, con tutta la compagine dei neo eletti consiglieri; il commissario prefettizio, Antonio Reppucci; il segretario comunale unitamente ad altri funzionari civici; la dirigente scolastica, Margherita Festa e la docente Maria Mammoliti, indefesso soggetto attuatore e difensore della figura del “baby sindaco” e del “Consiglio comunale dei ragazzi” nel contesto più ampio della formazione e successivo sviluppo dell’iniziativa a base di legalità.

Che nella soprariportata seduta ha evidenziato una buona sintonia tra le istituzioni in campo, e quindi il Commissario Reppucci, il sindaco Giorgi e la compagine consiliare tutta, sottolineando una buona maturità rispetto alla loro natura di soggetti “più piccoli”; tale sintonia si è in primis estrinsecata nel fare il punto della situazione rispetto a quanto è stato realizzato nel recente passato, sottolineando in special modo la realizzazione del campetto da calcio, di zona “Giardini”, in illo tempore inaugurato e quest’oggi a disposizione di tutti i giovani di San Luca, sotto l’egida della parrocchia “Santa Maria della Pietà” (attualmente guidata dal parroco protempore, don Gianluca Longo, nda) quale luogo di condivisione e partecipazione.

Dopodiché si è passati al cosiddetto “piatto forte” dell’assise ovvero sia la situazione attuale che ha riguardo all’istituto comprensivo “San Luca-Bovalino”, e nella fattispecie i vari plessi scolastici dislocati sul territorio che, a detta del sindaco Giorgi, “Rivestono una certa importanza e che costituiscono una sorta di “dare precedenza” ai lavori da eseguire nella cittadina” – così il primo cittadino baby; in particolare si è posto l’accento su dei finanziamenti da riconoscere per la riqualificazione di locali che formerebbero un nuovo “asilo nido”, nelle strette adiacenze della Scuola secondaria di primo grado.

Che, di seguito, è stata messa al centro del dibattito per un vero e proprio rifacimento del proprio “look”, per così dire, volendo appalesarsi ripristinata ed in sicurezza all’indomani dei vari cicloni che si sono avuti lo scorso inverno, nonché oltremodo accogliente in ragione soprattutto dell’arrivo di tre, nuove, Prime Classi il prossimo mese di settembre, che costituisce un miglioramento in termini di presenza di alunni nell’ex scuola media a riprova dell’ottimo lavoro svolto dalla Ds Festa; della docenza tutta; e degli impiegati di segreteria, personale Ata compreso, a cui le famiglie di San Luca hanno evidentemente conferito fiducia.

Per una Secondaria di primo grado “settebellezze” – con sette classi in totale dal prossimo anno scolastico 2026/2027 – che ha di lì a poco ceduto il passo ad altre proposte che potranno concretizzarsi a stretto giro come, tanto per dire, della ristrutturazione del campetto da calcio della scuola; dell’installazione di un nuovo cancello di entrata su corso Matteotti, dopo avere ottemperato in tal senso per quanto concerne la Scuola primaria; e poi ancora, i giovani consiglieri hanno messo sul tavolo la progettazione connessa alla prossima stagione estiva a partire dalla festa di Sant’Antonio, per il prossimo 13 giugno, con delle serate canore e a tema, ed anche una giornata da dedicare all’Ecologia ed all’Ambiente; si sta altresì lavorando alle “Olimpiadi” della Scuola, con una serie di giochi e gare che si sta organizzando e che dovrebbero tenersi entro la fine del corrente anno scolastico, al massimo nell’ormai iniziato mese di maggio: nella prossima seduta consiliare, che si terrà a breve, se ne dovrebbe sapere di più, così come per i locali mensa della Secondaria che dovrebbero vedere la luce dopo avere dato il via libera a quelli della Scuola Primaria.

Al termine dei lavori, viva soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Festa e dal commissario Reppucci per questa bella realtà civica, fortemente intrisa di legalità, che cresce sempre più all’ombra della San Luca che verrà.