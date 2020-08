SAN LUCA Klaus Davi:«Fissato un incontro con il sottosegretario Margiotta»

R. & P.

«Mi sono dimesso da consigliere comunale perchè lo imponeva una norma ridicola, ma assolutamente chiara e inequivocabile, che prevede le dimissioni di un consigliere comunale che si candida a sindaco nella stessa provincia. Come ho già detto e scritto, il mio impegno per il paese di San Luca e per la Locride continua: su richiesta dei sindaci della Locride ho già fissato un incontro con Salvatore Margiotta, sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre venerdì prossimo 28 agosto sarò in paese per incontrare i concitadini».

Lo ha dichiarato il massmediologo e giornalista Klaus Davi, candidato sindaco di Reggio Calabria.