Nella mattinata odierna è stato inaugurato il campo di calcetto realizzato in località Giardino nell’area ove insiste l’oratorio (compendio terreno ed immobile confiscati alla criminalità organizzata), realizzato con fondi del Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto LOCRIDE – PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA’.

Con verbale di consegna sottoscritto tra il Comune e la Diocesi Locri – Gerace il citato campo di calcetto è stato affidato in gestione alla Parrocchia Santa Maria della Pietà di San Luca del parroco Don Gianluca Longo.

Presenti all’incontro, oltre la Commissione Straordinaria con dirigenti e personale comunale, il vescovo Francesco Oliva accompagnato dal parroco Don Gianluca Longo, l’Arma Carabinieri, il garante per l’Infanzia della Città Metropolitana Emanuele Mattia, la vicepreside dell’istituto comprensivo professoressa Manariti, il rappresentante del Coni Salvatore Papa, della Chiesa Evangelica, dell’Anci Giovani, Francesco Mollace e Pasqualina Caruso per Save The Children e Punto Luce, il dott. Di Tillo per il C.S.A. IN, cittadini di San Luca.

Negli interventi inaugurali il dott. Reppucci per la Commissione e il vescovo Oliva hanno sottolineato la valenza forte dell’importante realizzazione, un campo di calcetto, già utilizzato, a cura della parrocchia assieme ad altre associazioni benemerite, nel periodo estivo per attività sportive e ricreative che hanno coinvolto circa 250 ragazzi sanlucoti.

L’impianto inaugurato va ad aggiungersi ai due campetti siti all’interno dello stadio comunale Alvaro, gestiti in convenzione dalla ASD ACADEMY San Luca svolgente attività sportiva in favore di oltre 100 ragazzi locali.

Campo di calcetto e campetti siti all’interno dello stadio, importanti strutture sportive, in un territorio generalmente ritenuto complesso e difficile, che sicuramente potranno contribuire allo sviluppo psicofisico, emotivo, affettivo relazionale e intellettivo dei giovani del territorio, ad alimentare i valori di lealtà, di partecipazione, a cementare, come valido collante sociale, lo stare insieme, il dialogo, il confronto, la logica e lo spirito del gioco di squadra, allontanando per quanto possibile i giovani dalle lusinghe deleterie di una società sempre più ipertecnologica, che sembra prediligere sempre più il digito al cogito.

E’ stato altresì evidenziato che nell’area dell’evento odierno ove insiste l’oratorio, che da oggi ha anche un campo di calcetto certificato, strutture entrambi in gestione alla locale parrocchia, sarà posizionato in uno spazio, prima adibito a campo tennis, una struttura polivalente, (tenso struttura); l’area circostante sarà dotata di adeguato arredo urbano.

Dopo l’inaugurazione con benedizione della struttura da parte del vescovo Oliva, è seguito un incontro di calcetto dei giovani della A.S.D. ACADEMY San Luca, ai cui dirigenti va l’apprezzamento del Comune per il contributo dato all’evento odierno.