SAN LUCA Il sindaco Bartolo invoca l’aiuto delle istituzioni sovracomunali

di Gianluca Albanese

Amministrare un comune, al giorno d’oggi, è un’impresa ardua. In zone come la nostra lo è ancor di più. Lo sa bene il sindaco di San Luca Bruno Bartolo, che ha indirizzato una lunga e accorata lettera al Prefetto di Reggio Calabria Mariani, al sindaco Metropolitano Falcomatà e al presidente facente funzioni della Giunta Regionale Spirlì per chiedere aiuto e, soprattutto, che le tante promesse fatte nel recente passato vengano mantenute.

Di seguito il testo integrale della lettera inviata dal sindaco Bartolo.